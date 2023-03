DANSEGULVETS DRONNING?: Liv Elvira Kippersund Larsson i «Dancing Queen».

Filmanmeldelse «Dancing Queen»: Sååå sjarmerende

Diggin’ the dancing queen!

BARNEFILM / FAMILIEFILM

«Dancing Queen»

Norge. 6 år. Regi: Aurora Gossé

Med: Liv Elvira Kippersund Larsson, Viljar Knutsen Bjaadal, Anne Marit Jacobsen, Andrea Bræin Hovig, Cengiz Al, Anders Baasmo, Sturla Harbitz, Frida Ånnevik

Ansiktsuttrykkene til jentene da Edwin (Viljar Knutsen Bjaadal), også kjent som «E.D. Win», tropper opp i skolegården i Hamar, sier det meste. Så kjekk! Og han er fra Oslo (spennende!). Kan danse hip hop! Har X antall «k» følgere!

En av de som får dånedimpen, er Mina (Liv Elvira Kippersund Larsson). Hun glemmer tid og sted i såpass grad at hun melder seg på i gruppen som skal trene til en stor dansekonkurranse neste år, selveste «The Mjøsa Challenge».

«SUKK! HAN KAN DANSE!»: Viljar Knutsen Bjaadal i «Dancing Queen».

Den ikke ubetydelige ulempen med planen, er at Mina ikke kan danse. Ikke sånn å forstå at hun er helt Elaine i «Seinfeld». Det er ikke så ille. Men Mina har sin egen «individuelle» og utagerende stil. Det må det være lov å si.

Men øvelse gjør mester, ikke sant? Både Edwin og danselæreren Shaan (Cengiz Al) sverger til Malcolm Gladwells devise om at hvis man skal bli god i noe – vel, så må man øve i 10 000 timer. Bare å sette i gang. Mina har dessuten et kort i ermet: Mormor, spilt av Anne Marit Jacobsen, som danset på Chat Noir i sin ungdom.

Mina blir raskt flinkere, men mamma (Andrea Bræin Hovig) og pappa (Anders Baasmo) begynner etter en stund å bli bekymret for at danse-aktiviteten går ut over skolelyset Minas plettfrie akademiske rulleblad. Ja, og hvorfor spiser hun ikke av den deilige ribba på julaften?

«JEG BLIR MED!»: Liv Elvira Kippersund Larsson melder seg på noe hun kanskje ikke skulle ha meldt seg på i «Dancing Queen».

Teori nummer én er at Mina er forelsket – i den sympatiske bestevennen Markus (Sturla Harbitz). Her er det at far lar årets mest resignerte pappa-replikk falle: «Ja, ja. Da var det vel bare å erklære den barndommen for over. Da er vi i gang».

Den egentlige årsaken er imidlertid at Mina, som har fått Edwin som dansepartner, opplever et visst kroppspress. Hun blir som sagt flinkere og flinkere, men sliter naturlig nok med å ta igjen Edwin, som jo allerede er kjempegod. Mina gjennomgår en «extreme makeover» for å tilegne seg mer street cred. Men det ble kanskje litt mye?

«Dancing Queen» er ikke superduper-original. Manuset går stort sett hele tiden dit vi voksne regner med at det skal gå, og lener seg tung på konsepter vi kjenner fra Disney Channel og 25 år med talentkonkurranser på TV.

BOHEM-MORMOR: Sturla Harbitz, Anne Marit Jacobsen og Liv Elvira Kippersund Larsson (fra venstre) i «Dancing Queen».

Men det gjør ikke noe. Dette er en film for barn, tross alt, og unge tenåringer, som ikke har sett så mange filmer som du og jeg ennå, og som sådan er den dønn sjarmerende og tett på de unge livene den handler om.

Kippersund Larsson, som har et herlig lurt smil, er en nytelse i hovedrollen, og får utmerket støtte av Harbitz som bestevennen hun glemmer i all viraken. At de voksne – Bræin Hovig, Jacobsen, Baasmo – får anledning til å være noe mer enn bare dølle oldinger, er et betydelig pluss. Og skal si at Cengiz Al gjør større inntrykk her enn han fikk anledning til i «Tre nøtter til Askepott».

LÆRER FOR LIVET: Cengiz Al i «Dancing Queen».

Deilig er det også at dette er karakterer som er gjenkjennelige, uten at vi kjenner dem fra før. Ikke fra TV-ruta og ikke fra en bestselgende bokserie.

Det skulle ikke forundre meg om «Dancing Queen» blir en såkalt franchise – altså at det kommer én eller flere filmer til (før barna er blitt for voksne). Men her og nå føles den i alle fall som noe norske barne- og familiefilmer for sjelden føles som: Den er fresh.