Filmanmeldelse «Munch»: Geni i fire stadier

Besnærende og egenartet om Norges største kunstner.

Selvlærte Henrik Martin Dahlsbakken er et unikum i norsk film. Hamringen er 33, og har allerede et titalls svært forskjellige langfilmer på CV-en. En erotisk thriller («En affære», 2018), en julefilm («Gledelig jul», 2020), et historisk krimdrama («De fredløse», 2022), en road movie («Rett vest», 2017), en horrorfilm («Forbannelsen», 2022) og en meta-horrorkomedie («Prosjekt Z», 2021).

Med «Munch» kan han krysse av for enda én sjanger: Det biografiske dramaet. (Nå mangler han bare musikalen og superheltfilmen, si). Dahlsbakkens film om Edvard Munch (1863–1944) er mer påkostet, men like egenartet som auteurens filmer har det med å være. Den har med andre ord sine øyeblikk, og en hel masse vilje.

Vi dykker ned i kunstnerens liv i fire forskjellige faser, som vi må anta at Dahlsbakken mener var spesielt avgjørende.

Først i Borre og Åsgårdstrand i Vestfold, der Munch tilbrakte sommeren 1885, gikk rundt i van Gogh-aktige kornåkre og ble forelsket i Milly Thaulow (Thea Lambrechts Vaulen). Det var en ulykkelig affære, den første store skuffelsen i et jevnt over skuffende kjærlighetsliv. Milly var gift. Alfred Ekker Strande er slett ikke ulik den unge Munch.

Ni år senere er det Mattis Herman Nyquist som gestalter geniet, som nå lever og virker i Berlin. Han er en storm av ekspressiv energi. Men samtiden forstår ham ikke, og anklager ham for å male «syk kunst». Oppgitt vandrer han gatelangs med Sigbjørn Obstfelder (Arthur Berning), Dagny Juel (Ida Elise Broch), Gustav Vigeland (Nader Khademi) og August Strindberg (Lisa Carlehed).

Den svenske dramatikeren blir spilt av en kvinne, ja. Slik Bob Dylan ble spilt av (blant andre) Cate Blanchett i Todd Haynes’ utmerkede «I’m Not There» (2007; lite er helt nytt under solen). Som om det ikke var postmoderne nok, utspiller Berlin-sekvensene seg i en nåtids-virkelighet, med mobiltelefoner og techno-klubber.

Hva ønsker Dahlsbakken å oppnå med dette? Å si noe om at diskusjonen om kunstens (eventuelt «opposisjonelle») rolle er seg selv lik, kanskje. Det er i alle fall slike høyttravende saker den skandinaviske gjengen går rundt og snakker om der nede i 1892. «Penselen er irrelevant!».

Over til København i 1998-09, der en 45 år gammel Munch (Ola G. Furuseth) får et nervesammenbrudd og legger seg inn på doktor Daniel Jacobsens klinikk i Frederiksberg. Nordmannen er medtatt av alkoholmisbruk, motgang og generell melankoli, utslitt av det Jacobsen kaller «geniets uunnværlige nervøsitet». Dahlsbakken skildrer epoken i svart-hvitt, i et uttrykk som henter lys og skygger fra den tyske ekspresjonismen.

København-scenene er visuelt ærgjerrige, og oppstyltede på dialog-siden. Det er sikkert meningen.

Til sist: Anne Krigsvoll, ingen mindre, som den gamle Munch i 1943. Den døende kunstneren deler dypsindigheter med en ung aktmodell, og forsikrer seg om at det formidable livsverket ikke havner i nazistenes hender. Rudolf Stenersen (Anders Basmo) hjelper ham. Ingen stor dramatikk her.

Biter av Munchs liv der altså (ikke noe fra Kristiania-bohemen), bruddstykker i ukronologisk og sammenflettet utvalg, som i sum synes å uttrykke at genialitet i kunst og et lykkelig liv er gjensidig utelukkende størrelser. Det er mulig påstanden har noe for seg. Men ny er den ikke, og fokuset føles enøyd, litt reduserende.

Går bitene opp i en formfullendt større helhet? Ikke helt. Uten at det er så nøye. Mer alvorlig er det at filmen liksom ikke får så godt grep om genialiteten. Kunsten. Den blir mest en påstand som «Munch» kun i korte øyeblikk evner å føre bevis for (den animerte «Det syke barn»-sekvensen er fin, sykkelturen med «Stjernenatt» på himmelen likeså). I hvert fall inntil filmen avrundes med en sentimental museumsvegg-montasje.

Publikummere som kommer for å lære mer om Edvard Munch, hans tid og virke, vil, tror jeg, gå litt slukkøret ut. På den annen side: Det er ikke sikkert vi trenger en «streit» biografisk, didaktisk fra-vugge-til-grav film om maleren. Og om noen år, da landets cinemateker og filmklubber arrangerer sine første retrospektive Henrik Martin Dahlsbakken-festivaler, kommer «Munch» til å være et av de beste, mest interessante punktene på programmet.

Til sist får jeg nevne at det allerede finnes en bemerkelsesverdig norsk film- og TV-produksjon om Munch, som Dahlsbakken er nødt til å måle krefter med. Nemlig den britiske regissøren Peter Watkins’ banebrytende «Edvard Munch» (1974).

Også den var opptatt av melankolien og motgangen. Den var i tillegg interessert i tiden, både kunstnerens og filmens egen, og minst like dristig: Et «fiksjonalisert dokudrama», hovedsakelig spilt av amatører, delvis improvisert.

Den todelte TV-serieutgaven er fritt tilgjengelig på nrk.no. Jeg tipper at Henrik Martin Dahlsbakken har sett den mer enn én gang.