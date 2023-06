SLUTT: Kevin Costner og Christine Baumgartner på «Yellowstone»-premiere i Los Angeles i 2019.

Kevin Costners kone krever 2,6 millioner kroner i barnebidrag i måneden

I tillegg krever Christine Baumgartner (49) at Kevin Costner (68) dekker alle kostnader knyttet til privatskoler, fritidsaktiviteter og helse for deres tre barn.

Baumgartner krever over 2,6 millioner kroner i måneden i barnebidrag, samt at Costner dekker utgifter for privatskole, fritidsaktiviteter og helse for deres tre barn

Costners inntekt i fjor var angivelig på over 200 millioner kroner, og parets samlede utgifter skal ifølge Baumgartner ha vært på omtrent 70 millioner kroner.

Paret krangler også om en ekteskapskontrakt og familiens bosted. Han hevder hun nekter å flytte, mens hun mener barna bør få bo der de er vant med å bo. Vis mer

Det viser rettsdokumenter, omtalt av både People og TMZ.

Halvannen måned har gått siden bruddet mellom Hollywood-stjernen Kevin Costner og Christine Baumgartner ble kjent, og skilsmissen er av det betente slaget.

Baumgartner mener ifølge rettspapirene at Costner må bla opp over 2,6 millioner kroner i måneden for at barna skal kunne opprettholde den levestandarden de er vant med, også når de er hos henne.

Utgiftene til aktiviteter, skole og helse, inngår altså ikke i denne summen.

Costner beskriver angivelig kravet som «ran».

De nye dokumentene ble registrert i Superior Court of California i Santa Barbara fredag.

Der oppgis det for øvrig at Costners inntekt i fjor lå på over 200 millioner kroner, og at familiens samlede utgifter lå på om lag 70 millioner kroner.

Paret har to sønner på 14 og 15 år, og en datter på 12 år. Costner har i tillegg fire barn fra tidligere forhold.

2012: Kevin Costner og Christine Baumgartner på Emmy Awards i Los Angeles.

Fra før er det kjent at de to også strides om ekteskapskontrakten de skal ha inngått før de giftet seg for 18 år siden.

Krangler om bosted

Costners advokat har i tidligere rettsdokumenter hevdet at Baumgartner nekter å forlate familiens hjem, som filmstjernen mener hun må i henhold til en avtale. Han har bedt om en rettslig kjennelse for å få henne ut.

Baumgartners advokat sier på sin side at Costner «prøver å sparke Christine og deres tre barn ut av huset ungene har bodd i hele sitt liv».

Costner hevder i rettsdokumentene at han allerede har betalt ut nær 13 millioner kroner som «avtalt i ektepakten».

Han oppgir også at han er villig til å betale 318.000 kroner i måneden for at ekskona skal få leid seg et sted, og at han kan bidra med i overkant av 100.000 kroner til selve flytteprosessen.

Bruddet kom overraskende. Da Costner i januar vant Golden Globe-statuett for «Yellowstone», men storflom forhindret paret fra å kunne være delta på festen, uttalte han:

– Chris hadde en nydelig kjole klar, og jeg hadde gledet meg til å gå på den røde løperen med henne.

