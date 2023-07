Ane Dahl Torp: − Den kjipeste følelsen jeg vet om

Ane Dahl Torp (47) skammer seg over følelsene hun får av å være på sosiale medier. Hun mener at de hører ikke hjemme i et voksenliv.

Du finner ikke skuespiller Ane Dahl Torp på sosiale medier. Hun er ikke på Facebook, og ikke på Instagram.