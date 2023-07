SKAPERNE: Jon Iver Helgaker (f.v.) og Jonas Torgersen har lagd serien «Captain Fall». Med seg på skuespillerlaget har de David Schwimmer.

Norske skapere av ny Netflix-storsatsing – «Friends»-stjerne på rollelisten

Animasjonsserien «Captain Fall» har hatt et budsjett på flere hundre millioner. «Friends»-stjernen David Schwimmer er på castinglisten – det er også norske Trond Fausa Aurvåg.

Kortversjonen Norske Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen- skaperne av «Vikingane» – har lagd ny animasjonsserie for Netflix, med et budsjett på flere hundre millioner.

Serien, «Captain Fall», handler om en klønete kaptein som blir leder på et cruiseskip, uten å vite at han brukes som syndebukk for en ulovlig smugleroperasjon.

Serien har premiere 28. juli og beskrives av skaperne som en humorserie pakket inn som en krim. Norske Trond Fausa Aurvåg er blant hovedrolleinnehaverne i serien. Vis mer

Norske Jonas Torgersen og Jon Iver Helgaker har skrevet, regissert og produsert en animasjonsserie for strømmegiganten Netflix.

«Captain Fall» har verdenspremiere på fredag og budsjettet har vært på flere hundre millioner.

– Det å få en sånn mulighet er jo helt sinnssykt, sier Torgersen til VG.

Se traileren til serien lenger ned i saken!

– Ganske uvirkelig

Netflix skriver at serien handler om en naiv og lettlurt kaptein som blir øverste leder på et eksklusivt cruiseskip. Det han ikke vet, er at han skal bli den perfekte syndebukken for en ulovlig smugleroperasjon.

Helgaker og Torgersen beskriver serien, som har premiere 28. juli, som en humorserie for voksne pakket inn som en krim.

Hovedrollene består blant annet av stjerneskuespillere Jason Ritter, Adam Devine og Lesley-Ann Brandt.

– Det var ganske rått å sette i gang med selve prosessen, sier Helgaker.

ANERKJENTE: Jon Iver Helgaker (t.v.) og Jonas Torgersen har med «Vikingane» og nå «Captain Fall» blitt anerkjente serieskapere internasjonalt.

Han forteller at de aldri har lagd noe innen animasjon før.

– Vi har lagd serien sammen med de aller beste i bransjen – folk som blant annet har jobbet med «Family Guy» og «Simpsons». Skuespillerne er våre egne favoritter som vi har fått håndplukke til rollene.

Fikk melding av David Schwimmer

Torgersen og Helgaker er begge fra Oslo og har tidligere jobbet i reklamebransjen.

Best kjent er de som skaperne av den internasjonale Netflix-suksessen «Vikingane».

Serien har blitt sett av millioner verden over – og blant fansen er stjerneskuespilleren David Schwimmer.

En dag tikket det inn en melding til Helgaker og Torgersen på Instagram fra selveste «Friends»-stjernen.

– Han skrev at han synes «Vikingane» var briljant. Det var jo rimelig stas.

I tillegg ville han at de skulle ta kontakt dersom de jobbet med et nytt prosjekt.

ROSS: David Swimmer ble verdenskjent i serien «Friends» som gikk fra 1994 til 2004.

Dette sørget filmskaperne for, og Schwimmer fikk en sentral rolle i serien.

– Det føles jo litt rart å gi selveste «Ross» regi på hans skuespill og stemmebruk. Han er nok den av skuespillerne vi ble mest starstucked av, innrømmer Torgersen.

Trond Fausa Aurvåg i hovedrolle

Norske Trond Fausa Aurvåg er å se i filmen «Oppenheimer» som har fått enorm oppmerksomhet den siste tiden.

Nå har han fått en av hovedrollene i nok en storsatsing – denne gangen i rollen som Nico i «Captain Fall».

– Vi kjenner Trond godt, blant annet fra arbeidet med «Vikingane». Vi vet at han er sinnssykt god – både som stemmeskuespiller og skuespiller.

Aurvåg hadde rollen som Rufus i «Vikingane».

RØD LØPER: Trond Fausa Aurvåg (t.v.) på premieren av filmen «Oppenheimer».

De forteller at karakteren hans i serien er en høy, klumsete, norsk «bad guy». I serien får man også høre noen norske gloser innimellom, forteller skaperne.

– Høy og klumsete er jo Trond også. Men Nico er vel kanskje litt kjekkere, men mer voldelig utgave av Trond, spøker Torgersen.

Hemmelighetsfulle om lønn

Prosessen har vært lang, og det har tatt over tre år å ferdigstille serien. De legger ikke skjul på at det nå er godt at serien endelig skal slippes.

– Det var veldig gøy veldig lenge, men så er det jo ekstremt tidkrevende, sier Torgersen.

På fredag slippes ti episoder av «Captain Fall», og etter planen skal det komme ti til.

– Det kommer jo an på hvordan det går med de ti første. Og nå er det jo streik i bransjen i USA, som gjør at skuespillerne ikke kan ta del i promoarbeidet.

Animasjonsserien har hatt et budsjett på flere hundre millioner. Men hva nordmennene selv har fått, er de hemmelighetsfulle rundt.

– Denne bransjen er mer lukrativ i USA enn i Norge, det kan vi si, ler de begge to.

Se traileren til serien nedenfor:

Torgersen og Helgaker har signert med Creative Artists Agency (CAA), som er blant verdens mest anerkjente byråer med profiler som Ellen DeGeneres og Tom Hanks.

Duoen jobber allerede med nye prosjekter rettet mot Netflix og andre amerikanske strømmetjenester. Men først og fremst, håper de på mer «Captain Fall».

– De andre prosjektene vi jobber med parallelt er ikke animasjon, men vi har fortsatt innen humorsjangeren. Streiken har derimot satt en midlertidig stopper for arbeidet, forklarer Torgersen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post