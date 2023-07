KOLLEGER: Hayley Atwell og Tom Cruise på «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One»-premiere i Sør-Korea 29. juni.

Hayley Atwell fikk trøst fra Tom Cruise etter plagsomme romanserykter

Nyforlovede Hailey Atwell (41) har lite til overs for spekulasjonene rundt seg og «Mission: Impossible»-kollega Tom Cruise (61).

Kortversjonen Skuespillerne Hayley Atwell og Tom Cruise har vært gjenstand for spekulasjoner om forhold siden starten av innspillingen av «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» i 2020.

Atwell sier til The Independent at ryktene har vært belastende.

Cruise har beroliget henne og oppfordret til å ikke bry seg om hva andre sier, så lenge hun selv vet hva hun står for.

Atwell, som forlovet seg med komponisten Ned Wolfgang Kelly i april 2021, fastslår at hun og Cruise aldri har vært et par.

«Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» har førpremiere i Oslo 11. juli, med visning hver time i 24 timer.

Deler av filmen er spilt inn i Norge, selv om det skal forestille å skje i Østerrike. Vis mer

Helt siden Cruise og Atwell startet innspillingen av «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» våren 2020, har de måttet tåle nysgjerrighet rundt sitt «forhold».

Nå forklarer britisk-amerikanske Atwell til The Independent at ryktene om romantikk også utenfor settet, har vært en belastning for henne.

Hun valgte til slutt å snakke med Cruise om dette.

– Jeg sa bare noe som at: «Du, det har vært noen rare rykter, som jeg opplever uverdig og litt skitne, siden det ikke er sånn jeg er», forklarer 41-åringen til avisen.

ACTION: Hayley Atwell og Tom Cruise i en scene fra filmen.

Cruise skal ha beroliget henne.

– Han sa: «Du vet selv hvem du er og hva du står for. Det er det eneste som betyr noe», forteller Atwell.

Cruise skal ha sagt at hun ikke må bry seg om hva andre sier, så lenge «man har integritet og står trygt i egne verdier».

Atwell uttrykker uansett stor frustrasjon.

– Hvorfor antar folk sånne ting om mitt forhold til en sjef og kollega? spør hun.

AUSTRALIA: Tom Cruise og Hayley Atwell i Sydney 3. juli.

Da Atwell i april i år forlovet seg med komponist Ned Wolfgang Kelly, meldte flere medier at de to ble sammen «etter bruddet med Cruise».

Men hun og Cruise var aldri et par, forsikrer Atwell.

– Ryktene påvirker mennesker i mitt virkelige liv, min private sfære, som må finne seg i dette. Det blir invaderende, sier Atwell.

Hun forteller at hun i stedet betraktet produsent og hovedrolleinnehaver Cruise samt regissør Chris McQuarrie (54) som «to onkler».

Cruise, som er singel, har ikke selv uttalt seg om romanseryktene.

SPANIA: Tom Cruise og Hayley Atwell i Roma 19. juni.

Den nye «Mission: Impossible», som er den syvende i rekken i filmserien, har førpremiere på Odeon i Oslo i dag, tirsdag 11. juli.

Cruise selv glimrer med sitt fravær, med det er Hollywood-veteranen selv som har bestemt at den norske hovedstaden skal få førpremiere.

Døgnåpent

Fra kl. 19 skal filmen vises minst én gang i timen 24 timer i strekk. Dette innebærer 29 visninger fordelt på syv ulike saler.

– Vi kaller det en førpremiere på steroider. Et helt døgn kan du se filmen før alle andre, når enn du måtte ønske, sier kinosjef Terje Gangås.

– Så vidt vi vet, er vi den eneste kinoen i Europa som holder døgnåpent med et kinostunt av denne størrelsen.

Først dagen derpå, onsdag, har filmen offisiell premiere.

Se trailer fra «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One», der deler av filmen er spilt inn i Norge – selv om det skal forestille at det skjer i Østerrike: