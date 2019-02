STYRKET I SORGEN: Liv Ullmann er stolt på vegne av sin eks-samboer og gode venn, filmregissøren Ingmar Bergman. Nå er hun i den spanske byen San Sebastian, for selv å hedres for sin innsats for filmen. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Liv Ullmann om Ingmar Bergman: - Savner ham enormt

SAN SEBASTIAN (VG) - Jeg savner å kunne ringe ham, jeg savner ham enormt, sier Liv Ullmann (68) om sin tidligere samboer, mangeårige nære venn og mentor, Ingmar Bergman.

Borghild Maaland

Publisert: 29.09.07 09:07







Snart to måneder er gått siden Ingmar Bergman døde i sitt hjem på Fårø 30. juli. For første gang forteller vår mest internasjonalt feirede skuespiller offentlig om hvordan tiden etter Bergmans død har vært for henne.

VGTV:Liv Ullmann om Ingmar Bergman

- Vi trodde vel nesten at Ingmar var udødelig. Derfor ble det så vanskelig å håndtere det at han faktisk døde. Jeg orket ikke å snakke med noen og hadde behov for å være alene. Derfor reiste jeg bort med en gang etter hans død. Men det å være i begravelsen ble en styrke. Vi som kjente ham holdt sammen. Han lå i en vakker trekiste. Alt var slik Ingmar ønsket det skulle være, sier Ullmann.

VG møter Liv Ullmann på filmfestival i San Sebastian i Spania, hvor hun er til stede for å motta en ærespris.

Dagbok på dør

Umiddelbart etter Bergmans død mottok Ullmann henvendelser fra hele verden. De siste ukene har hun lest svært mye av det som har vært skrevet om den svenske mesterregissøren.

Hun smiler, ler og blir tårefylt om hverandre, når hun snakker om sitt eget forhold til eks-samboeren, og den kunstneriske arven etter Bergman.

- Det var på Fårø vi bodde med vårt felles barn, Linn. Jeg fikk venner der, og det var på Fårø vi gjorde utendørsscenene til «Troløsa» for noen år siden. Huset på Fårø vil alltid bety noe spesielt for meg, selv om jeg kanskje aldri kommer dit igjen. Det gamle arbeidsrommet til Ingmar står som det var opprinnelig. På døren inn dit lagde Ingmar og jeg en dagbok. Vi kunne tegne inn et hjerte, en tåre, et øye, ting som betydde noe for oss to. Selv etter at Ingmar giftet seg med Ingrid von Rosen, ble døren stående slik den var. Ingrid var en raus kvinne. De senere årene sa ofte Ingmar at han gikk og reparerte de små tegnene på døra, pusset litt på det som var falmet. Det er en dør som betyr mye for meg, sier Ullmann med et smil.

Tøvete, sa Bergman

Sorgen etter en nær venns død er noe man bringer med seg. Men alle som sto Bergman nær opplever en hyllest nesten uten sidestykke til den genierklærte einstøingen på Fårø. Det er en styrke å ta med seg i sorgen, mener Ullmann.

Liv Ullmann vurderte for alvor å pensjonere seg i fjor høst, da det endelige avslaget på innspillingen av en stjernespekket versjon av «Et dukkehjem» kom. Men det fant ikke Bergman seg i.

- Ingmar ble så sint på meg, han lurte på hva slags tøvete holdning det var. Bibi Andersson og Erland Josefson oppmuntret meg også. Gradvis fikk jeg tilbake arbeidslysten, og pensjonisttilværelsen er herved avlyst, fastslår Liv.

- Mange mennesker opplever stor sorg når de mister sine kjære. Men for meg har det vært en trøst å oppleve hvor mye Ingmar egentlig har betydd i den store verden. Vi kan ikke ringe ham lenger, men vi kan se filmene hans og hente impulser derfra. For meg blir ikke verden den samme uten Ingmar, men han har etterlatt seg en stor kunstnerisk arv som inspirerer oss, fortsetter Ullmann.

Gode venner

Vennskap betyr svært mye for Liv Ullmann. Både vennskapet med venner og venninner i Norge, og med dem hun ble kjent med gjennom Bergman.

- I tunge tider kjenner man hvor mye vennskap betyr. Ingmar genererte vennskap. Det var også en av hans store egenskaper. Hans medarbeidere; skuespillere, teknikere, sminkører - alle på settet ble venner. Nå ringer vi hverandre, gir hverandre råd om hvordan vi takler deprimerende dager. I tillegg har jeg mine gode norske venner. Selv om jeg bor i USA, er jeg slett ikke blitt noen utvandrer. Jeg er hundre prosent norsk, påpeker Liv.

Hun reflekterer over Ingmar Bergmans betydning som kunstner, og har med seg presseklipp fra hele verden som hun gjerne viser frem.

- Jeg tror ikke han helt skjønte hvor stor han var; at han traff så mange med sin genuine filmkunst. Før han fylte 85 tryglet Time Magazine om et intervju med ham, gjerne via telefon, bare de fikk komme ti minutter hjem til ham for å ta et bilde. Vi snakket om det i telefonen, og jeg sa at dette må du jo gjøre. Men han var ikke interessert, skyldte på høstregnet. Sånn var han - slapp aldri den delen av pressen innpå seg.

- Jeg håper han nå danser der oppe og gleder seg over den voldsomme interessen han har skapt rundt sitt virke, sier Liv Ullmann.