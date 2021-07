DEN GANG DA: Ben Affleck og Jennifer Lopez på rød løper i 2003. Foto: FRED PROUSER / Reuters

Jennifer Lopez bekrefter forholdet til Ben Affleck

Jennifer Lopez (51) har delt kyssebilde av seg og sin nygamle flamme Ben Affleck (48).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skjer etter måneder med spekulasjoner – og etter at Lopez’ skuespillervenninne, Leah Remini (51), fredag delte bilde av seg selv sammen med turtelduene.

Lørdag kveld norsk tid la Jennifer Lopez ut en serie med fire bilder på Instagram, og det siste bildet i rekken er et kyssebilde av henne og Affleck.

Man må altså bla seg gjennom for å finne det som er den etterlengtede bekreftelsen på at de har tatt opp romansen – 20 år etter at de brøt forlovelsen.

Lopez bærer bikini med sarong over, mens Affleck er iført skjorte og bukse. Bildeteksten lyder bare: «What it do» etterfulgt av et hjerte.

Lopez har i ferske intervjuer unnlatt å kommentere saken. Da hun ble intervjuet av «Today» tidligere i uken i forbindelse med sin nye låt «Love Makes the World Go Round», svarte Lopez generelt:

– Jeg tror at budskapet om at vi skal komme sammen og elske hverandre aldri har vært mer relevant enn akkurat nå.

De første rapportene om at Lopez og Affleck så ut til å ha gjenopptatt romansen, kom i mai – kort etter at Lopez hadde brutt med baseballspilleren Alex Rodriguez (45).

Mye har skjedd siden Lopez og Affleck brøt forlovelsen i 2004. Lopez giftet seg med artisten Marc Anthony (52) i 2004 – kort etter bruddet med Affleck, og fikk tvillinger sammen. De ble imidlertid skilt ti år senere.

Affleck på sin side giftet seg med filmstjernen Jennifer Garner (49) i 2005. De ble skilt i 2018 – etter lang tids separasjon. Han har tre barn med henne.