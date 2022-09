FILMKOLLEGER: Harry Styles og Emma Corrin under Toronto International Film Festival søndag kveld.

Harry Styles og Emma Corrin mottok pris

Harry Styles (28) er aktuell i to filmer – den ene slaktes, og den andre hylles.

Thrilleren «Don't Worry Darling», der Styles regisseres av sin angivelige kjæreste – Olivia Wilde (38), har fått det glatte lag av kritikerne.

Det romantiske dramaet «My Policeman», derimot, høster ros.

Spiller homofil politimann

Under søndagens Internasjonale filmfestival i Toronto (TIFF) ble Styles og motspiller Emma Corrin (26) ropt opp på podiet for å motta festivalens Tribute Awards på vegne av hele filmensemblet.

– Tusen hjertelig takk til alle her, på vegne av oss alle, for denne vidunderlige, vidunderlige prisen, sa en stolt Styles ifølge Variety.

«My Policeman» er basert på forfatter Bethan Roberts 2012-roman med samme tittel og er satt til 1957. I filmen trekkes en homofil politimann (spilt av Styles) mellom kona (Emma Corrin) og en museumskurator – spilt av David Dawson (40).

– Vi elsket å jobbe med denne filmen, og vi håper dere liker den også, sa Styles i takketalen.

FILMTRIO: Harry Styles, Emma Corrin og David Dawson på rød løper i Toronto søndag.

Harry Styles, Emma Corrin og David Dawson skal ifølge Variety ha forlatt festlokalet Fairmont Royal York rett etter å ha tatt imot trofeet.

Film er nytt territorium for Styles, som ble kjent som boyband-medlem i One Direction. 28-åringen har siden gått solo og etablert seg som en av verdens mest populære artister.

Briten betraktes for øvrig som et stort stilikon. For to uker siden var han med på å stjele showet under Fimfestivalen i Venezia.

Det er ikke kjent når «My Policeman» og «Don’t Worry Darling» får norgespremiere.

HVER SIN: Skuespillerstaben (f.v.) Rupert Everett, Harry Styles, Emma Corrin, David Dawson, Gina McKee og Linus Roache.

