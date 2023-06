TRE PRISER: «Syk pike» tok historiske tre priser da Filmkritikerprisen 2023 ble delt ut.

«Syk pike» tar Filmkritikerprisen-rekord

Filmen «Syk pike» snappet med seg tre priser da Filmkritikerprisen 2023 ble delt ut i dag.

Filmkritikerprisen 2023 for fjorårets beste norske langfilm går til «Syk pike»., skriver Norsk Filmkritikerlag i en pressemelding.

Filmen er regissert av Kristoffer Borgli.

Prisen for beste skuespiller går til Kristine Kujath Thorp for hovedrollen i samme film, mens kategorien beste fagfunksjon går til makeup-designer Dimitra Drakopoulou for arbeidet på nettopp «Syk pike».

Siden 2018 har det vært delt ut priser i tre kategorier, og det har aldri hendt før at noen film har stukket av med alle sammen. Alle prisene vil bli delt ut ved et senere arrangement.

– En sjelden svale

Også anmelderne var begeistret.

– Kristoffer Borgli er en sjelden svale i norsk film, skrev VGs filmanmelder – som trillet terningkast 5.

Videre mente VGs anmelder at Borgeli «lager historier om noe så upopulært som tiden vi lever i nå, om ubehaget og idiotien i kulturen rundt oss, i en bransje som helst holder seg til produksjoner om andre verdenskrig og gjenopplivinger av gamle favoritter.»

Fremhever latter og ubehag

Filmkritikerprisen ble utdelt for første gang for 73 år siden og er kåret etter en avstemning blant lagets rundt 90 medlemmer.

I juryens begrunnelse fremholdes det at publikum verden over har vridd seg i kinosetene av «vantro latter og et knugende ubehag».

– Man ler fordi situasjonene som hovedfiguren setter seg selv i er slående absurde og bitende svarthumoristiske, samtidig som det stikker å innse at hennes gryende narsissisme ikke nødvendigvis ligger langt unna våre egne identitets- og markeringsbehov, skriver juryen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post