SKILLER SEG: Channing Tatum og Jenna Dewan går fra hverandre. Foto: Chris Pizzello / TT / NTB Scanpix

Channing Tatum og Jenna Dewan skiller lag

Publisert: 03.04.18 03:49 Oppdatert: 03.04.18 04:15

Hollywood-paret går hver til sitt etter ni års ekteskap.

Det melder de i en felles pressemelding som magasinet People publiserte natt til tirsdag norsk tid.

Den amerikanske filmstjernen, som i 2014 var høyaktuell som både regissør og hovedrolleinnehaver i «Snømannen»-filmatiseringen , har også delt pressemeldingen på sin Twitter-profil.

Paret møttes for første gang på filmsettet til «Step Up» i 2006, og ble senere gift i 2009. De har ett barn sammen.

