2013: Harwey Weinstein og Jennifer Lawrence på Oscars Governors Ball i Los Angeles for fem år siden. Foto: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES

Jennifer Lawrence nekter for å ha hatt sex med Harvey Weinstein

FILM 2018-12-17T13:50:26Z

Én av kvinnene som hevder å ha blitt sex-misbrukt av Harvey Weinstein (66), sier han skrøt på seg et seksuell affære med Jennifer Lawrence (28).

Publisert: 17.12.18 14:50

Den ikke navngitte kvinnen oppgir i et søksmål levert retten i Los Angeles 2. desember at den tidligere så berømte Hollywood -produsenten brukte makt da han angivelig forgrep seg på henne.

Hun hevder ifølge Variety , som har fått innsyn i sakspapirene, at Weinstein utførte oral-sex på henne mot hennes vilje.

Han skal også ha onanert foran henne og truet med å skade karrieren hennes hvis hun satte seg til motvilje.

Ifølge saksøker skal Weinstein ha uttalt: «Jeg lå med Jennifer Lawrence, og se hvor hun er i dag. Hun har nettopp vunnet en Oscar».

Lawrence vant i 2012 Oscar for sin rolle i «Silver Linings Playbook» , en film produsert av The Weinstein Company, som Harvey – inntil han ble sparket ut – drev med sin bror Bob.

– Overgriper-taktikk

Lawrence, som også har vært nominert til flere Oscar-priser samt vunnet Golden Globe, nekter imidlertid bestemt for å ha ligget seg til suksess. Hun reagerer kraftig på at voldektstiltalte Weinstein skal ha brukt henne som lokkemiddel.

I kjølvannet av det ferske søksmålet, der hennes navn blir nevnt, har stjernen kommet med følgende uttalelse på Twitter :

« Hjertet mitt knuser med tanke på alle kvinnene som har vært offer for Harvey Weinstein. Jeg har aldri hatt noe annet enn et profesjonelt samarbeid med ham. Dette er bare enda et eksempel på overgriper-taktikk og løgner han brukte for å lokke til seg utallige kvinner» .

Oppsøkt på toalettet

Saksøker, som i rettspapirene kun omtales som Jane Doe ( et navn som brukes for å anonymisere, red. anm. ), hevder det påståtte overgrepet fant sted på Sundance Festival i januar 2013. Hun – som da var 22 år –skal ha blitt invitert til et møte på hans hotellrom for å diskutere mulige skuespilleroppdrag.

Møtet skal ifølge kvinnen ha tatt en helt annen vending da han tok seg inn på toalett, der hun satt delvis avkledd. Hun trodde først at han hadde kommet inn ved en feiltagelse, men han skal raskt ha gjort det klart at han hadde andre hensikter.

Det var New York Times som 5. oktober i fjor slapp nyheten om seksuell trakassering og overgrep som film-mogulen skal ha begått siden 1990. Over hundre kvinner har siden stått frem og fortalt at de er blitt forulempet av Hollywood-giganten.

Påtalemyndigheten på Manhattan droppet i oktober deler av saken mot Weinstein.

Weinstein selv har konsekvent nektet for å ha gjort seg skyld i noe ulovlig. Han slapp i mai varetektsfengsling mot en kausjon på om lag ti millioner kroner. 66-åringen må bære elektronisk fotlenke og får ikke reise utenfor delstatene New York og Connecticut før saken er avgjort.

Blir han dømt, er strafferammen på 25 års fengsel .