GLAD: Her er Spike Lee tidligere på kvelden, da han vant Oscar for Beste adapterte manus for «BlacKkKlansman» og hoppet opp på prisutdeler Samuel L. Jackson. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Spike Lee vender ryggen til Oscarvinner

Da «Green Book» vant prisen for Beste film, melder flere medier at «BlacKkKlansman»-regissør Spike Lee reiste seg og vendte ryggen til scenen – angivelig i sinne.

Spike Lee vant sin første konkurranse- Oscar natt til mandag med det adapterte manuset til «BlacKkKlansman». Han er tidligere blitt tildelt en æres-Oscar.

Les oversikten over vinnerne og talene her.

I talen sin snakket regissøren om at 2019 var et historisk år. Hans gjennombruddsfilm «Do the Right Thing» kom i 1989.

– Moren til min bestemor var en slave. Bestemor sparte sosialhjelp i femten år for at jeg skulle få gå på filmskole. Vi er alle forbundet med våre forfedre. presidentvalget i 2020 er rett rundt hjørnet. La oss mobilisere, la oss velge kjærlighet over hat. La oss være på riktig side av historien. «Do the Right Thing!» sa regissøren med referanse til «Gjør det rette»-filmen.

– Dere skjønte at jeg måtte få med det!

Så glad var Spike Lee da han vant:

Mot slutten av Oscar-utdelingen, da vinneren av Beste film ble lest opp, rapporterer flere at Spike Lee reagerte. De nominerte i kategorien var «Black Panther», «BlacKkKlansman», «Bohemian Rhapsody», «The Favourite», «Green Book», «Roma», «A Star Is Born» og «Vice», og vinneren ble «Green Book».

AP skriver at Lee reiste seg opp, veivet med hånden i avsky og begynte å gå opp og ned i midtgangen.

Deadlines journalist på stedet melder at Lee var tydelig rasende, at han gikk bakover i salen før han vendte tilbake og startet en intens samtale med Jordan Peele. Han skal ha gått opp og ned midtgangen før han stilte seg med ryggen til scenen.

Ifølge Deadline kan bakgrunnen være at Lee nylig gjorde et intervju på CBS der han snakket om at «Do the Right Thing» ikke ble nominert til Beste film det året «Driving Miss Daisy» vant. I intervjuet skal han ha sagt at det ikke var en kommentar til «Green Book», men at han kanskje hadde noe å si om «Green Book» vant.

Ifølge AP har enkelte gjort narr av «Green Book» og hevdet at den er en utdatert, omvendt versjon av «Driving Miss Daisy».

Lee ble Oscar-nominert for manuset i 1990, men nådde ikke opp i kategoriene Beste regi eller beste film. Han har flere ganger snakket nedsettende om «Driving Miss Daisy» i etterkant.

Spøkte med det bak scenen

Ifølge Miami Herald var Lee i bedre humør da han ankom presserommet senere, der han skal ha sammenlignet Oscarakademiets valg av «Green Book» til årets Beste film med sitt yndlings-basketballag New York Knicks. Han skal ha sagt i en spøkefull tone: «Dommeren gjorde en feilvurdering».

Ifølge Indie Wire sa Lee også: «Hver gang noen kjører noen, taper jeg!»