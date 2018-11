BLIR FILM: Timothy Olyphant som Seth Bullock (til venstre) og Ian McShane som Al Swearengen returnerer til Sør-Dakota for en to timer lang spillefilm etter at tv-serien kun ble sendt i tre sesonger med avslutning i 2006. Foto: TV 2

«Deadwood» endelig tilbake

Den klassiske HBO-serien blir spillefilm tolv år etter at den ble tatt av lufta.

Publisert: 08.11.18 09:33

Det er Deadline som melder dette.

Det har i flere år versert rykter om at «Deadwood» skulle avrundes med en helaftens spillefilm, men både problemer med finansieringen og logistiske utfordringer med å samle hele staben til en lengre innspillingsperiode har ført til utsettelse etter utsettelse.

Nå er det imidlertid klart for mer action i Sør-Dakota med halliken Al Swearengen og sheriff Seth Bullock i bærende roller, gestaltet henholdsvis av Ian McShane og Timothy Olyphant.

Som tilfellet var med tv-serien, er det David Milch som er opphavsmannen til filmen.

«Deadwood» gikk i sin tid i tre sesonger mellom 2004 og 2006. Serien ble svært populær og hanket inn hele 28 Grammy-nominasjoner i løpet av de tre sesongene. Serien endte med åtte Grammy-priser.

Ifølge Deadline møtes karakterene igjen ti år etter sist gang. Tidligere rivalisering blusser opp igjen, nye allianser dannes og gamle sår blir åpnet på nytt.

Det presenteres også en ny karakter, som spilles av Jade Pettyjohn. Det er foreløpig uklart hvilken rolle Pettyjohn skal fylle.

Ian McShane fortalte senest i fjor til Variety at han hadde fått tilbake troen på en «Deadwood»-spillefilm.

– Det er tegn som tyder på at HBO er temmelig lysten på å få det til. De har manuset – nå hander det kun om å komme med et tilbud og at det passer for oss alle, sa McShane.