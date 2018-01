NORGESVENN: – Jeg elsket å være i Norge, sier Matt Damon til VG. Han tok også med familien på Norgesferie etter innspillingen av «Downsizing» som har premiere fredag. Foto: Jordan Strauss / TT / NTB scanpix

Matt Damon til VG: – Vi må få tilbake anstendighet i dette landet

Publisert: 20.01.18 12:23

LOS ANGELES (VG) Kinoaktuelle Matt Damon (47) er rystet over #metoo-skandalene som har herjet filmmiljøet det siste året, ikke minst fordi det var skandaliserte Harvey Weinstein som sørget for Damons gjennombrudd.

Matt Damons nye film, «Downsizing», – delvis spilt inn i Norge – har norsk premiere på fredag. I USA har den kommet litt i skyggen av den pågående #metoo-debatten, som tilsynelatende ikke har noen ende etter avsløringen av Harvey Weinstein som sex-trakassør .

Det var Harvey Weinstein som i sin tid ga Ben Affleck og Matt Damon deres første suksess med filmen «Good Will Hunting». De jobbet også med Harvey på et stort TV-prosjekt.

– Vi trenger flere kvinner i maktposisjoner. Jeg er sikker på at de vil bruke makten sin på en annen måte, tror Matt, som vokste opp med en enslig mor.

Affleck og Damon vant Oscar for å skrive manuset til «Good Will Hunting».

– Jeg var 22 og Ben var 20 da vi begynte. Vi solgte manuset da jeg var 24 og Ben 22, men ikke noe skjedde. Harvey kjøpte det da jeg var 25 og Ben 23. Det tok oss fem år å jobbe med den filmen.

– Jeg ante ikke at Ben er yngre enn deg?

– Det er fordi jeg tar mye bedre vare på meg selv, ler Damon.

– Husker du hva dere fikk for manuset?

– Vi fikk 300.000 dollar hver. Det var mer penger enn vi noensinne hadde sett. Vi dro øyeblikkelig ut og kjøpte hver vår Jeep Grand Cherokee. Vi hadde alltid ønsket oss en, og vi hadde dem i årevis. Jeg elsket den bilen, sier han

Matt Damon forteller om de første årene i Hollywood. Han delte leilighet med en venn fra videregående, mens Affleck – som var forlovet – bodde et annet sted. Men da forlovelsen gikk over styr, måtte han sove på sofaen hos Matt.

– Ben er nesten 190 høy og hver morgen når jeg kom ut, sov han med bena hengende utenfor sofaen. Det var grunnen til at vi jobbet så mye med «Good Will Hunting». Vi måtte komme oss ut av den bosituasjonen, og sammen med et par andre fyrer flyttet vi opp ved Hollywood Bowl. Og bodde der i et år. Så fikk jeg «Courage Under Fire» og alt begynte å gå seg til. Men jeg glemmer aldri de 300.000! Etter skatt og utgifter var det under halvparten, men likevel en formue for oss.

Som far til fire døtre, er Matt Damon spesielt oppmerksom på sexskandalene som ryster langt utenfor Hollywoods grenser, med filmmogulen Harvey Weinstein i spissen.

– Det er tøft å lese alle nyhetene om Harvey. Jeg vet ikke hvordan du kan beskytte noen mot sånt. Disse kvinnene gjorde ikke noe galt, men ønsket bare en karriere. Plutselig er de i et møte som virker helt tilforlatelig, men isteden er de fanget i et rom sammen med et monster! For et mareritt! Som far kan jeg bare forsøke å gi døtrene mine masse selvtillit og egenverd, for jeg kommer ikke til å være til stede når de gjør valg. Vår eldste er 19 nå, så vi kan diskutere ting som dette. De andre er litt unge.

– Men hvordan kan man forklare at Trump – som skrøt av at han «grabbed them by the pussy» – nå er president, mens Weinstein er ruinert ?

– Jeg ville sette stor pris på om noen kunne forklare meg det! Det var ganger da jeg var overbevist om at hans kandidatur var over, som da han sa dette og dermed innrømmet at han var en seksuell overgriper. Vi må få tilbake anstendighet i dette landet. Jeg vet ikke hvordan jeg kan oppdra barn med denne ubehøvlede oppførselen fra Det hvite hus. Og nå Harvey, sier Damon og lar navnet henge i luften.

Alexander Paynes sosiale satire «Downsizing» ble delvis spilt inn i Norge og fikk også norsk pengestøtte. Det er mye vakker norsk natur i det ferdige produktet. En norsk vitenskapsmann, spilt av svenske Rolf Lassgård, har funnet opp en måte som krymper folk ned til rundt 12 cm. Den første kolonien med miniatyrfolk etableres i Norge, der det første miniatyrbarnet blir født.

De som frivillig gjør dette, har plutselig råd til å bo i enorme luksusboliger, og de lever billig fordi de konsumerer så lite, noe som igjen gagner miljøet. Dette frister Damons rollefigur, som ikke har råd til å kjøpe eget hus som stor. Som liten vil han og kona, spilt av Kristen Wiig som har norsk far, bli rike av de magre sparepengene.

– Filmen handler ikke bare om klimaforandring og miljøvern. Filmene til Alexander Payne er så innholdsrike, og denne inneholder sosiale dynamikk om klasse, kapitalisme og materialisme. Jeg så nettopp «Sideways» igjen og jeg fant nye ting å legge merke til, sier Matt Damon.

– Hvis det var mulig, ville du latt deg krympe?

– Definitivt ikke. Tenk bare på hvilke problemer det ville bli med fugler og insekter. Hvis en farlig bille kom seg gjennom gjerdet ditt, ville det definitivt ødelegge dagen din!

Fakta om Matt Damon:

* Født 8. oktober 1970 i Cambridge. Foreldrene skilte seg da han var to år og han vokste opp i et kollektiv i Boston med moren og en eldre bror.

* Studerte på Harvard, men sluttet to semestre før eksamen for å bli skuespiller.

* Har tre døtre med fruen Luciana, Isabella (11), Gia (9) og Stella (7), pluss Alexia (19) som han anser som sin egen.

* Mest kjente filmer er Jason Bourne-serien og Ocean’s-filmene. Han har jobbet med Coen-brødrene, Clint Eastwood, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola og Steven Spielberg. Få har hatt en så variert karriere som Matt Damon.

* Aktuell i «Suburbicon», norsk premiere 17. november 2017 i regi av George Clooney og «Downsizing» fra Alexander Payne som kommer 19. januar 2018.