«Avengers» slår «Avatar» som tidenes mest sette film

Etter ti år på tronen må «Avatar» se seg slått av «Avengers: Endgame».

For litt over en måned siden ble det konkludert med at «Avengers: Endgame» ikke kom til å klare å passere 2009-suksessen «Avatar» som tidenes mest populære film. Nå kommer imidlertid Marvel Studios med kontrabeskjed.

Ifølge The Verge opplyser Marvel-president Kevin Feige at «Endgame», film nummer 22 i den 11 år lange «Avengers»-føljetongen, har slått «Avatar».

«Avatar» har med sine over 23 milliarder innspilte kroner sittet på rekorden i ti år. Lørdag var det kun i underkant 4,3 millioner kroner som skilte de to filmene – til «Avatars fordel. Ved utgangen av helgen var rollene byttet om.

– Takket være dere er «Avengers: Endgame» den aller største filmen gjennom alle tider, uttalte Feige til publikum fra scenen under Comic-Con i San Diego lørdag.

Disney og Marvel har knivet intenst de siste månedene for å sikre seg rekorden. Fansen til de to ulike filmuniversene har i tillegg engasjert seg i flere iherdige kampanjer for å heie frem sin yndling.

Marvel lanserte i forrige måned også en litt annen versjon av «Endgame» for å lokke skuelystne tilbake til kinosalen. Lenge så det ikke ut til å holde, men nå er tallenes tale klare.

SLÅTT «Avatar» fra 2009. Foto: 20th Century Fox

Siden første «Avengers»-film dukket opp på lerretet i 2008, skal filmene til sammen ha spilt inn over 150 milliarder kroner.

«Avengers: Endgame», regissert av Anthony og Joe Russo, satte også rekord i antall visningssteder da den hadde premiere i vår. Enkelte steder i USA var etterspørselen så stor at kinoene holdt åpent hele døgnet.

VGs anmelder ga filmen terningkast 5, men mente at den er best egnet for dem som kjenner til «Avengers»-universet:

«Man kan ramle inn på kino uten et påbegynt bachelorstudium i Marvel, men det er ikke å anbefale», skriver anmelderen.

Selv om «Avengers» har satt punktum, får eventyret en slags fortsettelse med «Spider-Man», som hadde premiere for få uker siden.

