Joaquin Phoenix blir co-produsent for norsk dokumentarfilm

Den amerikanske filmstjernen skal ha blitt så rørt av den Berlin-aktuelle dokumentarfilmen om grisen Gunda, at han nå er blitt co-produsent av filmen.

Det skriver det norske filmmagasinet Rushprint.

Dokumentarfilmen «Gunda», som nærgående skildrer livet til en gris med samme navn, skal konkurrere om flere priser på Den internasjonale filmfestivalen i Berlin 29. februar. Bak dokumentarfilmen står den russiske regissøren Viktor Kossakovsky og det norske produksjonsselskapet Sant & Usant.

Ifølge Rushprint har filmen, som blant annet ble presentert på filmefestivalen i Cannes, fått mye oppmerksomhet før premieren. Nå har altså Joaquin Phoenix kastet seg over filmen.

Den Oscar-vinnende skuespilleren skal ha blitt så rørt av dokumentarfilmen at han gikk inn som co-produsent for videre lansering av filmen, skriver nettstedet IndieWire, som har en eksklusiv trailer av dokumentarfilmen.

Phoenix har selv lagt traileren ut på Twitter:

– Gunda er et fortryllende perspektiv på dyrearters bevissthet, normalt – og kanskje intensjonelt – skjult fra vår virkelighet, sier Phoenix om dokumentarfilmen, ifølge IndieWire.

– Det er en film av dyptgående betydning og kunstnerskap, sier han.

Joaquin Phoenix har en lang historie som forkjemper for dyrs rettigheter. Under årets Oscar-utdeling, der han vant prisen for beste mannlige skuespiller for rollen i filmen «Joker», holdt han en følelsesladet takketale som var innom både miljøvern og dyrevelferd.

Phoenix har også brukt sin innflytelse til å få innført kjøttfrie menyer på flere av de store prisutdelingene i Hollywood.

Nominert til flere priser

Norsk filminstitutt (NFI) skriver blant annet følgende om dokumentarfilmen «Gunda»:

«I Gunda griper den russiske filmskaperen Victor Kossakovsky hjertevarmt inn for å omkalibrere vårt moralske univers ved å vise oss dyrene som individer. En gris ved navn Gunda, to sinnrike kuer og en kylling med ett bein som stjeler showet blir en betimelig påminnelse for oss om hvor verdifullt livet er – for alle våre medskapninger.»

Videre skriver NFI at dokumentarfilmen er «Kossakovskys intenst personlige bestrebelse på å fornye vårt syn på selve livet, en meditasjon over mystikken som ligger i bevisstheten til alle former for liv, oss inkludert.»

«Gunda» er nominert til Berlinale Documentary Award, en pris på 40.000 euro. I tillegg er filmen tatt ut til en ny konkurranseseksjon som heter Encounters, og som ifølge NFI «vil vise estetisk og formmessig nyskapende filmer som utfordrer det tradisjonelle filmspråket.»

Den norske fotografen Egil Håskjold Larsen har filmet husdyrene i dokumentarfilmen. Regissør Viktor Kossakovsky står bak en lang rekke prisvinnende dokumentarfilmer og har samarbeidet med norske Sant & Usant siden 2015. Selskapet ble startet av Tone Grøttjord-Glenne og Anita Rehoff Larsen. De jobber nå med det som blir Norges første Netflix Original dokumentar, «Sisters on Track».

Publisert: 21.02.20 kl. 09:19

