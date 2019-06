MARGINALT TALENTFULL MANN UNDERHOLDER: Himesh Patel prøver å vinne Lily James i «Yesterday». Foto: Jonathan Prime / United International Pictures

Filmanmeldelse «Yesterday»: Årets kinoskuffelse

Premisset var lovende. Resultatet er elendig.

ROMANTISK KOMEDIE

«Yesterday»

Storbritannia. Tillatt for alle. Regi: Danny Boyle.

Med: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran.

Mange – også folk som burde vite bedre – har sett frem til denne.

En kunne-ikke-vært-mer-«high concept» romantisk komedie om en verden der ingen kan huske The Beatles. Må da være mulig å få mye gøy ut av det? Ja, nesten umulig å ikke klare det?

Jack Malik (Patel) bor hjemme hos foreldrene, jobber på super’n og er pub- og gatesanger på fritiden, en sånn type som kjeder vettet av omgivelsene med et magert talent og endeløse «tolkninger» av «Wonderwall».

Den eneste som tror på vår helt, er barndomsvenninnen Ellie (James). Hun er «manageren» hans, og de to har aldri hatt seg, enda de selvsagt er som skapt for hverandre.

Jack får sin store sjanse på relativt uvanlig vis. En sen kveld går lyset over hele verden som følge av en solerupsjon. Dagen derpå er det ingen som husker hverken Coca-Cola, sigaretter, Harry Potter, Oasis (noen fordeler skal en solerupsjon gi) eller – gisp! – John, Paul, George og Ringo.

The Beatles’ og sangene deres er utslettet fra den globale hukommelsen. Det er bare Jack, en eldre britisk kvinne og en gammel russisk mann som vagt erindrer noe. Selv Jack har problemer med å huske sangtekstene. Men han ser muligheten til å gjøre en karriere.

Etter at det unektelig artige premisset er satt, er det opp, opp, opp med énmanns-Beatle Jacks karriere, og ned, ned, ned med «Yesterday». Nå var det vel for mye å forvente at denne florlette romantiske komedien skulle velge å dvele litt ved interessante spørsmål som ville «I Want To Hold You Hand» virkelig blitt en hit i 2019? Og hva med de gjenlevende beatlene, har de også glemt?

Men vi hadde jammen fortjent mer enn vi får.

Den liksom «vittige» dialogen er av en type som ville blitt veid og funnet for lett for en komiserie på TV3. Den gryende romantikken mellom Jack og Ellie er ikke bare utroverdig, men aldeles infantil (hvor gamle skal de være disse menneskene? 14?).

Patel er brukbar i hovedrollen, men helt ukarismatisk på en scene. James er belemret med en karakter som er søt og støttende og absolutt ingenting annet. Selv den begavede Kate McKinnon er blek i rollen som amerikansk bransjemonster.

Popmusikkens for tiden mest kyniske streber, Ed Sheeran, er selvironisk, men stiv i rollen som seg selv. Birollene, som roadien Rocky (Joel Fry), er oppsiktsvekkende umorsomme. Og de løpende vitsene – han klarer simpelthen ikke å huske teksten til «Eleanor Rigby»! – melkes lenge etter at de har sluttet å gi noe.

En «twist» mot filmens slutt ble for denne anmelder både smakløs, makaber og idiotisk, innledningen til en siste halvtime som må kunne kalles en sammenhengende pinlighet.

Regissør Boyles fingeravtrykk er knapt synlige. Og den spekulative manusforfatteren Curtis’ omgang med metaforer for romantikk (her: «kolonner») er klønete som en stilskrivende syvendeklassings.

Det hviler dessuten noe reaksjonært, nostalgisk og trist provinsielt ved hele stasen. The Beatles var det siste positive som skjedde i England, synes filmen å mene. «Yesterday» gidder likevel ikke prøve å svare på påstanden som hele filmens premiss hviler på: Hva er det som er så umistelig med de fire liverpudlianerne?

De eneste som har grunn til å feire denne gedigne skuffelsen, er Rolling Stones-fansen.

Publisert: 28.06.19 kl. 08:14