Julia Roberts og 34 andre får stjerne i Hollywood

Endelig får Julia Roberts (52) egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Her er listen over de 35 som skal hedres i 2020.

Da filmstjernen Rita Wilson ble belønnet med stjerne i mars i år, var venninnen Julia Roberts stolt tilskuer. Hun inntok også talerstolen for å hylle Wilson.

Nå kan «Pretty Woman»-legenden selv se frem mot sin egen stjerneseremoni. For Oscar-belønnede Roberts har til tross for sin lange karriere ennå ikke blitt foreviget i sement på ærverdige Walk of Fame. Det blir det nå altså gjort noe med.

52-åringen, også kjent for filmer som «Erin Brockovich», «Notting Hill», «Runaway Bride» og «Eat, Pray, Love», har til gode å kommentere gladnyheten.

Roberts kan dele gleden med 34 andre kjendiser, deriblant filmstjernene Chris Hemsworth, Spike Lee, Octavia Spencer, Laurence Fishburne, Lina Wertmuller og Mahershala Ali.

En rekke TV-stjerner står også på listen, ifølge NBC; Andy Cohen, Christina Applegate, Wendy Williams, Dr. Phil McGraw, Laurence Fishburne, Terry Crews, Cindy Crawford, Harry Friedman, Nigel Lythgoe, Milo Ventimiglia Burt Ward og Kathie Lee Gifford. Den avdøde komikeren Andy Kaufman skal også hylles.

Musikerne Alicia Keys, Curtis «50 Cent» Jackson, Elvis Costello, Tanya Tucker, Bobby Rydell, Lucian Grainge, Billy Idol, Andy Madadian, Mo Ostin, Alejandro Sanz og avdøde Muddy Waters får også egen stjerne i løpet av neste år.

Det samme gjør komiker Dave Chapelle og Broadway-skuespiller Billy Porter. Radiojournalist Susan Stamburg skal også udødeliggjøres på den renommerte Hollywood-gaten.

Kostymedesigner Ruth E. Carter får stjerne, og det gjør også superhelt-karakteren Batman.

Når en celebritet belønnes med egen stjerne, er det resultat av en iherdig kampanje i regi av denne personens tilhengere. Organisasjonen Hollywood Chamber of Commerce mottar hvert år om lag 300 forslag fra fanklubber og agenter. Bare et fåtall av disse ender opp med stjerne.

