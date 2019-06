FILMKLASSIKER: Kevin Costner, her avbildet på en premiere for en tid siden, spile mot Whitney Houston i «Bodyguard» i 1992. Foto: AP og Zuma Press/Kasdan Pictures

Kevin Costner røper hemmelighet bak ikonisk filmplakat

Den 27 år gamle filmplakaten til «Bodyguard» er ikke det du har trodd den er.

Kevin Costner og Whitney Houston trollbandt verden i «Bodyguard» i 1992, filmen hvor han spiller livvakt for en syngende superstjerne.

Nå røper Costner (64) at det var han som bestemte hvilket bilde som skulle brukes på filmplakaten. Men han kommer også med en annen betroelse etter alle disse årene.

– Det er ikke engang Whitney som er avbildet, sier Hollywood-stjernen i et intervju med Entertainment Weekly.

– Hun hadde gått hjem, dette var faktisk hennes «Stand-in». Hun hadde hodet begravet i nakken min, og det passet jo bra. Hun var redd, forteller Costner om scenen der han redder Whitneys rollefigur Rachel Marron i en svært dramatisk scene etter en konsertopptreden.

Costner legger til at han ønsket å bruke dette bildet på plakaten fordi hans venn Ben Glass tok det, og at han sendte det til filmselskapet Warner Bros. med beskjed om at «Her er plakaten».

Filmselskapet på sin side, var langt fra begeistret. De hadde ifølge Costner sett for seg et trekkplasterbilde for filmen der Whitney Houstons ansikt var godt synlig.

– Så de sendte meg fem forslag der de hadde fototrikset hennes hode inn på dette bildet. Jeg forklarte dem at vi hadde rett bilde fra start, og dermed ble det sånn.

Costner opplyser for øvrig at Houston hadde hele tre kvinner som figurerte som hennes kopi under innspillingen, «body double» Debra Hubbard, stuntkvinnen Joyce Larkin og danseinnstepper Darlene Dillinger. Han røper imidlertid ikke hvem av dem som pryder plakaten sammen med ham.

Se den avdøde popdronningen synge «I will always love you» i filmen «The Bodyguard» (artikkelen fortsetter under videoen):

Costner og Houston fikk kritikerros for sin åpenbare gnistrende kjemi i filmen. De to knyttet også varig vennskapsbånd. Da Houston døde på tragisk vis i februar 2012, var Costner knust av sorg.

Han fikk også det ærefulle oppdraget med å holde lang tale i hennes begravelse. Der sa han blant annet:

– Du satte listen så høyt at profesjonelle sangere ikke vil synge den lille countrysangen («I Will Always Love You»). For hva er poenget?

Han fortsatte med å si til sin avdøde venninne at «Du var ikke bare pen, du var så vakker som en kvinne kunne være. Ikke bare likte folk deg, de elsket deg».

– Den Whitney jeg kjente, lurte alltid på om hun var god nok, om andre ville like henne. Det var byrden som gjorde henne stor, og byrden som fikk henne til å snuble på slutten. Whitney, du var ikke bare god nok. Du var fantastisk. Du gjorde filmen vår til det den var. Mange menn kunne ha gjort det bedre enn meg, men, men du var den eneste som kunne spilt Rachel Marron, sa han under den direktesendte seremonien.

Whitney Houston ble 48 år. Tre år etter hennes brå bortgang, døde hennes eneste datter på samme triste vis. Bobbi Kristina Brown ble 22 år.

Publisert: 22.06.19 kl. 08:37