DET ENKLESTE ER GEVÆR: Steinklossen Sylvester Stallone holder seg usedvanlig godt, også i syttiårene. Foto: Another World Entertainment

Filmanmeldelse «Rambo – Last Blood»: Hundre minutter hevnkalkun

Møl i blodpøl.

Nå nettopp







ACTION «Rambo – Last Blood»

USA, 15 år

REGI: Adrian Grunberg

MED: Sylvester Stallone, Paz Vega, Adriana Barraza, Yvette Monreal m.fl.

«Taken» og «John Wick» har muligens tatt over ledertrøya i strømmetjenestenes utvalg av «Spenningsfylte filmer med hvite menn som tar voldsom og hensynsløs hevn».

Men ingen synger hevnblues som John James Rambo.

les også Voldtektsanklage mot Sylvester Stallone henlagt

Siden den overraskende gode – og brutale – «Rambo» (2008) er hovedpersonen blitt gråhåret hesteoppdretteronkel. Mellom mild PTSD og uutømmelig hjertevarme lever han godt på familiegården i Arizona. Tilværelsen er fredsæl og platonisk lykkelig med meksikansk husholderske og hennes barnebarn, Gabrielle (Monreal).

HEST ER BEST: Gabrielle (Yvette Monreal) og onkel John (Stallone) demonstrerer riktig passgang. Foto: Another World Entertainment

Slik idyll kan selvsagt ikke vare. Gabrielle får en naiv innskytelse, og virre, virre, vapp er hun fanget av noen parodisk megaonde narkohalliker i Mexico.

Onkel John blir først skuffet.

Og så veldig, veldig sinna.

les også Fembarnsmamma Brigitte Nielsen (55): – Noen tenker «Hvordan våger hun»

Derfra ender det som det oftest gjør.

Og det kunne vært løst smart.

Eller balansert overdrevet.

Eller i alle fall mindre basert på en tønne tilfeldigheter og noe håpløst smidige sammenfall.

les også Stallone måtte dementere ryktene om sin egen død

Sylvester Stallone (73) er nå like mye grovmeislet granittskulptur som mann, men prøver i alle fall å la nyansene i karakterens lidelse sildre gjennom.

Nesten alle andre burde blitt castet på nytt.

Sjelden har så mye dovent skuespilleri vært samlet i en så høyprofilert produksjon. Replikker leveres enten uten tenning eller med ekstrem overtenning. Karakterer dukker opp og forsvinner, uten videre mening og motivasjon.

ME SKA TA DI IGJEN: Victor Martinez (Óscar Jaenada) ser ut som han kan hele teksten på Mods-låten «Revansj». Slikt hjelper ikke mot Rambo. Foto: Another World Entertainment

Regissøren har åpenbart likt å finne fram korrupt politi, bordellvirksomhet og luguber narkotikabruk fra da han jobbet med «Narcos». Foto er for ofte som en passe grei TV-film, fra den tiden da «TV-film» virkelig var en fornærmelse.

Avrundingen er fullstappet av passe humørløs rettferdig harme og henrettelser. Slik man altfor sjelden ser i dagens homogene 11-årsgrensekinosystem, som sprenger grensene for hva som er OK på 15-årsgrense. Langt forbi eksplisitt, men i seg selv ikke så ille underholdende. (Om man synes at folk som river ut kroppsdeler og viser dem til innehaveren er så overdrevent at det blir underholdning, da.)

les også Sylvester «Rocky» Stallone anklages for voldtekt

Subtilt tonesatt til The Doors-låten «Five to One» (den hvor Jim Morrison brøler «no one here gets out alive»). Rulleteksten, med høydepunkter fra hele filmserien, er dessuten grei refleksjon rundt hva dette kunne ha vært.

Utover dét er «Rambo: Last Blood» de mest meningsløse hundre minuttene man kan kaste bort i en kinosal denne høsten.

Publisert: 19.09.19 kl. 09:13







Mer om