STJERNEPAR: Megan Fox og Brian Austin Green på Golden Globe Awards i 2013. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Gråtkvalt Brian Austin Green bekrefter: Slutt med Megan Fox

Etter en tid med intense spekulasjoner bekrefter TV-stjernen Brian Austin Green (46) at filmstjernekona Megan Fox (34) har forlatt ham.

Etter nærmere ti års ekteskap skal Fox ha bestemt seg for å bryte ut. Amerikanske medier har meldt om bruddrykter i en tid, og nå letter «Beverly Hills 90210»-stjernen Green på sløret i sin egen podkast – «Context with Brian Austin Green».

Der forteller han at han og Fox, hun best kjent fra «Transformers»-filmene, har vært separert i noen måneder.

– For oss er dette en stor forandring. Dette er jo ikke noe man ser for seg når man går inn i et ekteskap, etter å ha valgt den man vil dele resten av livet med, sier Green.

Han starter ganske behersket, men blir tydelig mer følsom underveis i podkasten.

BEDRE TIDER: Megan Fox og Brian Austin Green på en kjendisgalla i L.A. i 2014. Foto: Jonathan Leibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ifølge Green skal kona ha kommet frem til beslutningen i fjor, da hun var bortreist på grunn av et jobbprosjekt i flere uker. Green skal også ha følt på seg at noe var i gjære, og da han konfronterte Fox med det, skal hun ha innrømmet at hun hadde det bedre da hun var for seg selv.

– Jeg ble opprørt, men jeg kan jo ikke være sint på henne. Det var jeg ikke heller, for hun ba jo ikke selv om å føle det akkurat sånn, sier Green.

Paret har tre barn sammen.

Han bedyrer sin evige kjærlighet til Fox.

– Jeg kommer alltid til å elske henne, og hun vil alltid elske meg, sier han med skjelvende stemme – tydelig beveget.

Mulig ny flamme

Det har ikke gått amerikanske tabloider hus forbi at Fox den siste tiden er blitt observert med musiker Machine Gun Kelly (30), som i 2017 skapte overskrifter i Norge da han fikk narkobot i Tønsberg.

I BILDET: Rapper Machine Gun Kelly på en filmpremiere i New York i mars i år. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Green utdyper faktisk det også i podkasten, der han hevder at Fox og MGK er «venner på det nåværende tidspunkt». Selv har han ikke møtt musikeren, men han sier han virker som et godt menneske.

Nettopp alle skriveriene gjør at Green nå snakker ut. Han har ligget våken og grublet over hvordan han skal takle situasjonen.

– Det er veldig viktig for meg at ingen behandler andre som om de var en kriminell eller et offer i denne situasjonen, sier TV-stjernen, som forsikrer at både han og Fox tar sikte på å tilbringe ferier og høytider sammen også fremover – av hensyn til barna.

– Det stinker når livet forandres, og når noe du har gjort i 15 år tar en sånn vending. Jeg ønsker virkelig ikke at Megan og jeg skal krangle. Hun har vært min beste venn i 15 år, og jeg vil ikke miste det. Jeg tror ikke at det vil skje, men det ligger alltid en frykt der, sier han gråtkvalt.

– Hvem vet om dette er slutten på reisen. Vi har fortsatt mye liv igjen å leve. Akkurat nå skilles våre veier, men de kan komme til å møtes igjen. Eller ikke. Det vet vi ikke, sier Green.

Megan Fox har ikke kommentert podkasten.

Brudd også tidligere

Også i 2015 var det alvorlig knute på tråden mellom de to ektefellene. Da var det også Fox som sendte inn separasjonspapirene og søkte om skilsmisse. Senere fant de to tilbake til hverandre, og ikke mange måneder senere kom nyheten om at de ventet sitt tredje barn.

Helt fra starten har forholdet vårt turbulent. Paret forlovet seg for første gang i 2006, men bestemte seg for å legge planene på is tre år senere. I 2010 annonserte skuespillerne at de var forlovet på nytt, og bryllupet ble gjennomført bare kort tid etterpå.

NYFORELSKET: Megan Fox og Brian Austin Green i 2006. Foto: PHIL MCCARTEN / AP

Megan Fox dukker snart opp i filmen Think Like A Dog». I 2018 besøkte hun Norge to ganger for å spille inn en dokumentarserie for en reisekanal i USA.

Green var senest aktuell i nyversjonen av «Beverly Hills», men serien fikk kun én sesong på lufta.

Dagen før podkasten postet Green dette innlegget på Instagram, der han skriver at «en sommerfugl etter hvert begynner å kjede seg hvis den sitter på samme blomst for lenge»:

Publisert: 19.05.20 kl. 11:03 Oppdatert: 19.05.20 kl. 11:16

