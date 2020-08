SER DU HVOR DE ER (1): Robert Pattinson (til venstre) og John David Washington på Operataket i Oslo i «Tenet». Foto: Melinda Sue Gordon / SF Studios

Filmanmeldelse «Tenet»: En bombastisk hodepine

Den er sommerens eneste mulige «blockbuster». Den er delvis innspilt i Norge. Den er forvirrende og utmattende.

Nå nettopp

SCIENCE FICTION/ACTION

«Tenet»

USA/England. 12 år. Regi: Christopher Nolan

Med: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh

Produksjonen som har fått i oppgave å «redde» en hel bransje – ja, en hel kultur: kinofilmen – føles i lange strekk som å bli presset inn i et hjørne av en fysiker-slash-filosof på en fest, og i to og en halv time bli utsatt for et foredrag om relativitetsteorien, kun avbrutt av fire-fem dramatiske eksplosjoner på kjøkkenet.

Ikke nødvendigvis verdiløst. Men du kom jo primært for å ha det gøy, eller hva?

SER DU HVOR DE ER (2)?: Himesh Pattel, Robert Pattinson og John Davis Washington (fra venstre) på Tjuvholmen i Oslo i «Tenet». Foto: Melinda Sue Gordon / SF Studios

Du syntes det var utfordrende å henge meg i svingene i «Inception» (2010)? Tenkte at den britiske regissøren Christopher Nolan gikk vel langt i utforskingen av det firedimensjonale tidsrommet i Stanley Kubrick-parafrasen «Interstellar» (2014)?

Fortvil, for du har ikke sett noe før du har sett «Tenet», filmen der Nolan tar sin interesse for krysningspunktet mellom fysikk og metafysikk til selvparodiske ytterligheter. Den er blitt kinofilmens svar på et dobbelt progrock-konseptalbum fra syttitallet.

GLADE SOMMERDAGER I OSLOFJORDEN?: Nei, det skal vi ikke hevde. Men det er i alle fall Elizabeth Debicki og Joh David Washington i «Tenet». Foto: Warner Bros. Pictures / SF Studios

Hva den handler om, denne historien som delvis ble innspilt i Oslo i fjor? Du ville ikke orke å lese mitt magre forsøk på å destillere det. Så noen stikkord bare:

Invertert tid. Parallelle plan. «Bestefar-paradokset» (om du reiser tilbake i tid og tar livet av bestefaren din, blir du født da?). Hemmelige byer fra Sovjettiden. En morgendag som tilsynelatende har bestemt seg for å gå til krig mot nåtiden, bestefarparadoks eller ikke.

Materie fra fremtiden som skyller i land i vår. Frihavner og underjordiske hvelv ( i Oslo!). Plutonium. Militære flankemanøvre (doble, må vite). Noe «verre» enn både 3. verdenskrig og verdens undergang.

Et forfalsket Goya-kunstverk. Stråling. Knipetangmanøvre. Hyposentre. Palindromer (det starter med filmtittelen). Muligheten for å «invertere jordklodens entropi». «Looper» (Rian Johnson, 2012).

BOND-SKURK: Kenneth Branagh i «Tenet». Foto: Melinda Sue Gordon / SF Studios

Hei, jeg sa jo at det var innviklet (legg merke til hvordan ingen anmeldere vil være i stand til å «spoile» denne filmen for deg). Og innviklet blir det fordi Christopher Nolan svikter i sin viktigste oppgave: Å på effektivt vis forklare oss hva det er som foregår i hans egen film.

«Ikke prøv å forstå det, føl det», sier en av karakterene på et tidspunkt – i et dialogmanus som foruten store menger kvasi-vitenskapelig eksposisjon, er forbausende flatt og humørløst. Javel? Nolan ber oss altså om å skru av hjernen og bare la det stå til? Tsk.

På overflaten og i begynnelsen er «Tenet» en agentfilm – James Bond for folk med høye tanker om seg selv. Den zipper og zapper mellom spennende innspillingssteder som Mumbai, Tallin, London og – som jeg vel nevnte – Oslo, byr på en russisk Blofeld med ufrivillig komisk aksent (Branagh) og en smellvakker gangsterbrud som er minst ett hode høyere enn alle mennene rundt henne.

MENNESKELIG MANNEKENG: Elizabeth Debicki i «Tenet». Foto: Melinda Sue Gordon / SF Studios

Nærmere bestemt Debicki, som spiller rollen kvinner ofte får i Nolans filmer: En mannekeng å henge noen grunnleggende sett uønskede «menneskelige følelser» på.

Vår helt blir kalt «protagonisten» på engelsk, krøkkete oversatt til «frontfiguren» på norsk, og er spilt av Washington. Han ser smashing ut i dress, og er en kapabel nevekjemper. Utover det er han i grunnen ganske kjedelig, spesielt side om side med Neil (Pattinson), en forsoffen brite i lin hvis rolle i gåten blir noenlunde klar i filmens siste minutter.

SPIONFILMSJABLONGER: Elizabeth Debicki og Kenneth Branagh i «Tenet». Foto: Melinda Sue Gordon / SF Studios

Det er blitt gjentatt til det kjedsommelige av en grunn: Konseptet er alt i Nolans filmer. Denne gangen er det biljakter i revers, mennesker som løper baklengs og bygg som kollapser og reiser seg igjen, kort sagt: baklengs film. Det blir noen interessante actionscener av det, bevares.

Mennesker virker på sin side å være noe som ikke interesserer regissøren, kanskje endog plager ham. Denne svakheten er mer påtrengende i «Tenet», med sine simple spionfilmsjablonger, enn i noen annen Nolan-film.

ANBEFALER BRUK AV MUNNBIND: John David Washington i «Tenet». Foto: Melinda Sue Gordon / SF Studios

Så hva står vi igjen med? Noen mesterlig iscenesatte og «ekte» actionscener, skutt på 70mm-film: Sekvensen med 747-maskinen, som skal utspille seg på Gardermoen, er jammen et skue . Et dundrende lydspor signert Ludwig Göransson. Stålgrå bilder fra Operataket og Tjuvholmen (og det uten at norske skattebetalere er blitt belastet). Forbilledlig filmfotografi ved Hoyte van Hoytema.

«Tenet» vil nok, i alle fall innledningsvis, appellere til selvbestaltede eksperter fra livets harde kvantemekanikk-skole. Men vi som tenker at Nolan gjennom hele karrieren har danset elegant langs den tynne linjen mellom fantasistimulerende «mindfucks» og bombastiske, utmattende hodepiner, vil føle at han med «Tenet» for første gang har krysset den.

Publisert: 26.08.20 kl. 08:29

Les også

Fra andre aviser