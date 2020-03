GIR TIL SYKEHUS: Arnold Schwarzenegger, her avbildet på filmpremiere i Tokyo i november. Foto: FRANCK ROBICHON / EPA

Arnold Schwarzenegger gir én million dollar til medisinsk utstyr

Skuespilleren deler en innsamlingskampanje som har som mål å skaffe masker og annet utstyr til «virkelighetens superhelter».

Det er på sin egen Instagram-konto med nær 20 millioner følgere Hollywood-stjernen deler en oppfordring til å bidra:

«Jeg har aldri trodd på det å sitte i sofaen og klage over hvor dårlig det går. Jeg har alltid ment at vi alle må gjøre vår del for at det skal bli bedre. Dette er en enkel måte å beskytte våre virkelige superhelter i frontlinjen i våre sykehus på, og jeg er stolt av å være en del av det. Jeg har donert én million dollar, og håper at alle dere som kan vil stille opp og støtte disse heltene.»

Den tidligere guvernøren i California deler en lenke til en GoFundMe-innsamlingskampanje som heter «Frontline Responders Fund». Målet er å samle inn fem millioner dollar, nær 56 millioner kroner i dagens kurs. Sent tirsdag kveld norsk tid var beløpet oppe i 3,3 millioner dollar.

I beskrivelsen har de tatt med et sitat fra Schwarzenegger:

– Legene, sykepleierne og sykehusansatte er de virkelige superheltene våre. Jeg bare spiller en på film.

Pengene går til både det å skaffe nødvendig medisinsk utstyr og det å få det fraktet til dem som trenger dem, ifølge CAF America som organiserer innsamlingen.

Schwarzenegger har flere ganger på sosiale medier oppfordret til å holde seg hjemme på sosiale medier: Han har delt videoer med eselet Lulu og ponnien Whiskey i huset, og han har delt sitt gamle treningsprogram du kan utføre hjemme.

Publisert: 25.03.20 kl. 03:19

