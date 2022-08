VERT: Chris Rock under årets skandaleombruste utdeling i Los Angeles.

Avis: Chris Rock nekter å lede neste års Oscar-galla

Will Smith er utestengt fra Oscar-utdeling i ti år, men Chris Rock skal uansett ikke være interessert i å gjøre reprise som vert neste år.

Ordtaket om at alle gode ting er tre, stemte ikke for Chris Rock (57) da han ledet Oscar-gallaen i Los Angeles i mars.

Komikeren, som var vertskap også i 2005 og 2016, endte i år opp som hovedoppslag i alle store medier etter at filmstjernen Will Smith (53) slo til ham på direkten.

Smith har beklaget, han er bannlyst av Oscar-utdelingen frem til 2033, og han har trukket seg fra akademiet. Det gjør uansett ikke Chris Rock mer fristet til å gjøre comeback.

Arizona Republic melder at Rock under en opptreden i Phoenix søndag opplyste publikum om at han er blitt forespurt om å lede neste års galla, men at han har takket nei.

58-åringen skal ha forklart at det å si ja, ville være det samme som å oppsøke et åsted enda en gang.

Arizona Republic skriver at de har forsøkt å få en uttalelse fra Oscar-akademiet på det angivelige avslaget fra Rock, men at de ikke har fått svar.

Sånn så det ut da Will Smith tente på alle plugger:

Rock skal under søndagens forestilling også ha kommentert hendelsen konkret:

– Om det gjorde vondt å bli slått til? Han er større enn meg. Staten Nevada ville ikke støttet en kamp mellom meg og Will Smith.

Will Smith beklaget opptrinnet allerede samme kveld, i en tåredryppende tale da han vant pris. Siden har det vært ganske stille.

I juli kom han med enda en unnskyldning i en video på Instagram.

– Jeg har tatt kontakt med Chris, og meldingen som kom tilbake er at han ikke er klar til å snakke. Når han er det, vil han nå ut til meg. Jeg vil si til deg, Chris, jeg beklager. Min oppførsel var uakseptabel, og jeg er her når du er klar til å snakke, sa skuespilleren.

Neste års Oscar er den 95 i rekken. Det ere allerede bestemt at datoen er 12. mars.