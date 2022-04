«OG OSCAR FOR MEST ATLETISKE OVERKROPP GÅR TIL ...»: Alexander Skarsgård i «The Northman».

Filmanmeldelse «The Northman»: Vakkert og voldelig viking-epos

Nei, den vikingtiden var jammen ikke noen piknik i parken du.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

HISTORISK ACTIONDRAMA

«The Northman»

USA. 15 år. Regi: Robert Eggers

Med: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Gustav Lindh

Ordet «visjonær» blir kastet etter filmregissører i hytt og pine. Men i den fremdeles unge (han er 38) amerikaneren Robert Eggers’ tilfelle, er det på sin plass å bruke det. Han har en sensibilitet som ikke ligner noen andres.

Eggers’ spesiale er en type mindfuck-horrorfilmer som tar form av historiske dramaer, der det okkulte, overnaturlige og ubehagelige er en del av menneskenes hverdag. Hekseri i «The Witch» (2015). Kaklende alkoholisert galskap på et fyrhus i havgapet i «The Lighthouse» (2019).

I FRI DRESSUR: Alexander Skarsgård i «The Northman».

Disse filmene har vært gode og sære. Det på alle måter voldsomme viking-eposet «The Northman» – basert på en historie i den danske historikeren Saxo Grammaticus’ (ca. 1160-ca.1220) verk «Danenes bedrifter», «Amleds liv», som igjen ligger til grunn for Shakespeares «Hamlet» – er det nærmeste Eggers’ så langt har kommet en potensiell publikumsvinner.

Som guttunge i år 895 opplever Amleth (Alexander Skarsgård) at faren hans, den nylig hjemvendte kongen Aurvandil Krigsravn (Ethan Hawke), blir drept av onkelen Fjölnir (Claes Bang). Moren, dronning Gudrún (Nicole Kidman), blir båret av gårde, skrikende, mens gutten setter seg i en båt og kommer seg unna. «Hevne far. Redde mor. Drepe Fjölnir», messer han manisk mens han ror for livet.

«DEN LYKKELIGE TIDEN»: Alexander Skarsgård og Anya Taylor-Joy i «The Northman».

Da vi mange år senere møter Amleth igjen, er det som en voksen og topptrent mann (Skarsgård bør få Oscar for mest atletiske overkropp) som kaller seg Björnulfr, et sted i Russland. Fjölnir har i mellomtiden fått to nye barn med Gudrún, Thorír (Gustav Lind) og Gunnar (Elliott Rose), og falt i unåde hos den norske kongen.

Amleth blir sendt til Fjölnirs gård på Island som del av en slavetransport. Han reiser sammen med blant andre Olga fra Bjørkeskogen (Anya Taylor-Joy), som gjør sitt beste for å dempe hatet i hjertet hans. Det greier hun ikke. Amleth er nøyaktig like oppsatt på blodhevn som han har vært siden den forferdelige dagen i 895.

Det er dette, og ikke så mye annet, «The Northman» handler om. Hevn, hevn og atter hefnd. Amleths tørst er uopphørlig. Den kan ikke stilles av hverken kjærlighet, tid eller det vi får kalle «nye opplysninger med betydning for saken».

«MEN LILLE ØDIPUS DA! «: Nicole Kidman ønsker avkommet velkommen tilbake til gards i «The Northman».

Veien frem til det siste slaget ved Hels porter, er enormt blodtørstig og, på en fryktinngytende måte, vakker. Eggers’ og filmfotografen Jarin Blaschkes blikk for de islandske landskapene, som ordet «goldt» kunne blitt myntet for, er overrumplende sanselig. Kamerakjøringene og kampscene-koreografien er førsteklasses.

De leker seg med farger og skrekkelige filmpoetiske visualiseringer av mytologien: Valkyrjer på vei til Valhall, yggdrasil, trollkvinner uten øyne (Björk) og narrer som har fått hodet kappet av (Willem Dafoe).

Under alt det brutale – sverd som får næring av natten, menn som begår selvmord i fluesopp-rus, en omgang med det voldelige proto-ballspillet knattré – dirrer det en stram ødipal streng. Her er det på sin plass å påpeke at «The Northmann» er perfekt besatt på skuespillersiden. Det er en stund siden Nicole Kidman var så inspirert castet som her. Det er likeså vanskelig å forestille seg filmen uten Skarsgård, Taylor-Joy og danske Bang.

NAVNET ER FRA BJØRKSOGEN. OLGA FRA BJØRKESKOGEN: Anya Taylor-Joy i «The Northman».

Korte øyeblikk av svart humor bidrar med avbrekk, som får en viss surrealistisk effekt, i det som kunne blitt en monoton og endog ufrivillig komisk blod-bøtteballet – «Braveheart» (1995) møter «The Passion Of The Christ» (2004) i en feberdrøm i nøtten til Mel Gibson.

«The Northman» er et kvarter, kanskje en halvtime, for lang, men legger hele veien beslag på øynene og nervesystemet ditt. Om du skal se den, gjør du klokt i å se den på kino.