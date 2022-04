MOTPARTER: Johnny Depp og Amber Heard på vei inn i rettsbygget tirsdag.

Dommeren forbyr Johnny Depp og Amber Heard å posere med fans

Mange fans samler seg utenfor Fairfax County Circuit Court i Virginia, men ingen av dem får ta selfie med stjernene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den betente rettssaken mellom Johnny Depp (58) og ekskona Amber Heard (35) startet mandag. Da hadde mange skuelystne møtt frem med plakater for å vise støtte for hver av partene.

Hollywood-stjernene selv var det vanskelig å få glimt av før første dag i retten, men begge ble avbildet på avstand på vei ut fra rettsbygningen mandag kveld.

The Independent skriver at Depp og Heard har fått rettslig forbud mot å la seg avbilde og skrive autografer til de mange fremmøtte tilhengerne.

Dommer Penney S. Azcarate har bestemt at hverken partene eller deres advokater får posere for bilder hverken inne i rettsbygningen eller på området rundt.

HILSTE: Johnny Depp utenfor rettsbygget tirsdag.

Johnny Depp vinket imidlertid til alle fremmøtte da han ankom lokalet tirsdag. Heard er også avbildet, alvorspreget utenfor bilen hun ankom i.

Dommeren forbyr også tilhengere å campe utenfor området på natten.

Juryutvelgelsen fant sted mandag. Tirsdag skal partene legge frem sine åpningsprosedyrer.

Bakgrunn: Derfor møtes Johnny Depp og Amber Heard i retten

PREGET: Amber Heard, her klar for andre dag i retten tirsdag.

Hollywood-stjernene, som var gift fra 2015–2017, har i snart fem år ligget i beinhard konflikt. Nå skal alt utbroderes i retten.

Det er satt av syv uker til saken, da er én ukes pause i mai inkludert i tidsberegningen.

Depp var først ute, i 2018, med å gå rettens vei mot ekskona med et krav på 450 millioner kroner, fordi han påstår at hun snakket usant om mishandling i et langt innlegg i nettopp Washington Post. Heards anklager går ut på at Depp mishandlet henne fysisk og psykisk i løpet av deres forhold.

Heard svarte med motsøksmål på dobbelt så stort beløp, og nå er også Depps krav oppe i nær 900 millioner kroner.

Ifølge Deadline føres rettssaken i Virginia, fordi det angivelig er enklere å få gjennomslag for saker som omhandler ærekrenkelse. Depp søkte om å føre saken der, også fordi Washington Post blir trykket i det området.