STJERNEPAR: Ben Affleck og Jennifer Lopez i Venezia i september.

Ben Affleck om forholdet til Jennifer Lopez: − Vakkert

Ben Affleck (49) kommenterer for første gang at han har gjenopptatt forholdet med Jennifer Lopez (52).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Da paret bekreftet for offentligheten i juli at de var et par, skjedde det etter måneder med spekulasjoner – og 20 år etter at de brøt forlovelsen.

Da forholdet tok slutt i 2003, forklarte begge at det enorme søkelyset fra verdenspressen hadde vært med på å gi kjærligheten nådestøtet. Når de nå på nytt er et par, etter ekteskap og andre forhold på hver sin kant, har de lært.

– Jeg velger å øve litt på selvbeherskelse, for jeg har lært at det ikke er klokt å dele alt med hele verden, sier Affleck i et intervju med The Wall Street Journal.

Det er første gang han sier noe direkte om Lopez etter gjenforeningen.

At de to gir kjærligheten en ny sjanse, er imidlertid veldokumentert de siste månedene. Paret har vist seg på premierer, festivaler og andre festligheter – og de har kysset foran den ene fotografen etter den andre.

HETT: Jennifer Lopez og Ben Affleck på premieren til «The Last Duel» i New York i oktober.

Men det er altså noe annet å utbrodere følelseslivet. Lopez har vært ordknapp, men Affleck letter nå altså på sløret.

– Det jeg kan si, er at det definitivt er vakkert for meg, svarer han på spørsmål om forholdet.

Han legger til at det er «visse ting som er intimt og privat, og som nettopp kan være det fordi det ikke deles med alle».

– Nå er jeg mest komfortabel med å lære å sette grenser for hva jeg vil snakke om og ikke. Jeg vet at jeg har det best når jeg setter sunne rammer i livet mitt.

I SØKELYSET: Ben Affleck og Jennifer Lopez på Filmfestivalen i Venezia i september.

Affleck føler han er på rett sted i livet.

– Livet mitt nå reflekterer ikke bare den jeg ønsker å være, men den jeg føler at jeg faktisk er. Ikke en som er perfekt, men en som prøver veldig hardt å være ærlig, oppriktig og ansvarsfull.

49-åringen har tre barn med ekskona, filmstjernen Jennifer Garner (49). Affleck sier til The Wall Street Journal at det aller viktigste for ham er å være en god pappa.

– Og så er det nest mest viktige å være en bra mann – et godt menneske. Og forhåpentlig en god ektemann.

Også Lopez har barn. Hun giftet seg med artisten Marc Anthony (52) i 2004 – kort etter bruddet med Affleck, og de fikk tvillinger sammen. Ti år senere tok ekteskapet slutt.