STJERNE: Ezra Miller på et veldedighetsarrangement i New York i november 2018.

Ezra Miller skal få beholde «The Flash»-rolle etter arrestasjoner

Skuespilleren (29), som nylig har vært på kant med loven, skal være sikret rollen i den kommende «The Flash»-filmen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er Variety-journalist Adam B. Vary som skriver dette på Twitter tirsdag.

– Jeg blir fortalt at Warner Bros. ikke vurderer å erstatte Ezra Miller i «The Flash», melder han.

Dette kommer etter at skuespilleren ble arrestert to ganger på Hawaii nylig.

Skal ha holdt krisemøte

Det har i etterkant vært spekulasjoner rundt hvorvidt Miller får beholde rollen som The Flash i Warner Bros.-filmene. Rolling Stone skrev at Warner Bros. holdt krisemøte etter den første arrestasjonen, der kommende DC-prosjekter med Miller angivelig ble satt på pause.

GJENG: Slik ser Ezra Miller ut som The Flash i «Zack Snyder’s Justice League».

Flere medier, som Los Angeles Times og The Wrap, har skrevet at fansen har foreslått at Miller kan byttes ut med Grant Gustin (32) som spiller The Flash i TV-serien ved samme navn.

Variety-journalisten påpeker videre at innspillingen av den kommende «The Flash»-filmen med planlagt premiere i juni 2023 ble avsluttet for flere måneder siden.

RØD LØPER: Ezra Miller på premieren på «Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser» i november 2018.

Han skriver også at Miller spiller flere versjoner av Barry Allen/The Flash, slik at å erstatte Miller i praksis ville bety å spille inn nærmest hele filmen på nytt.

Det vites ikke hva som skjer med Millers rolle i eventuelle andre kommende DC-prosjekter med The Flash.

Hva synes du bør skje med The Flash-rollen? Miller burde beholde den fremover Grant Gustin burde spille The Flash Har ingen mening Bør gå til en helt ny skuespiller

Stjernen er ikke-binær og bruker personlig pronomen de/dem («they/them»).

De hadde sin første TV-rolle i 2006 og er kjent fra «We Need to Talk About Kevin» (2011) og «The Perks of Being a Wallflower» (2012).

Se mer om ikke-binære og pronomenbruk her:

Miller har også spilt rollen som Credence Barebone i to «Fabeldyr»-filmer.

De spilte rollen som The Flash første gang i «Batman v Superman: Dawn of Justice» og «Justice League», begge i 2016. The Flash har også hatt lynvisitter innom «Suicide Squad» og TV-serier som «Peacemaker» og «Arrow».