SUPERREKORD: Doctor Strange – her i «Multiverse of Madness».

«Multiverse of Madness» med kinorekorder

«Doctor Strange in the Multiverse of Madness» startet med årets sterkeste åpningshelg, og er Sam Raimis mest innbringende film så langt.

Publisert: Nå nettopp

Den nyeste filmen i det stadig voksende Marvel-multiverset har fått blandet kritikk fra anmelderne, blant annet en treer på terningen i VG. Men dette stopper ikke kinopublikumet.

På verdensbasis har den allerede spilt inn 450 millioner dollar – nær 4,4 milliarder kroner – etter åpningshelgen.

I USA spilte filmen inn 187 millioner dollar, 1,8 milliarder kroner, i premierehelgen. Ifølge Deadline er dette en knallstart på kinosommeren og den ellevte beste åpningshelgen i USA noensinne, etter «Avengers: Age of Ultron» som spilte inn 191,2 millioner.

STERK Benedict Cumberbatch som Doctor Strange.

Premieretallene gjør også «Multiverse of Madness» til Sam Raimis mest innbringende kinoåpning noensinne. Skrekkmester Raimi sto bak både «Spider-Man» fra 2002, «Spider-Man 2» og «Spider-Man 3».

Ifølge kinodatabasen Box Office Mojo gjorde billettsalget åpningen for «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» til årets største kassasuksess så langt. Den danket ut «The Batman»-åpningen som sikret 135 millioner dollar i kinokassen.

I AKSJON: Elizabeth Olsen som Scarlet Witch.

I Norge ble filmen mest sett i helgen med 57.408 besøkende. Totalt hadde 95.378 løst billett frem til og med søndag, ifølge Film og Kino.

I USA kom som kjent «Spider-Man: No Way Home» i desember i fjor, men premieren i Norge ble, til store protester fra fansen, utsatt til januar i år. Dermed slår ikke «Multiverse of Madness»-åpningen «No Way Home»-åpningen som satte flere norgesrekorder i år.

Disney sendte forrige uke ut pressemelding om at «Multiverse of Madness» sto for den femte største åpningsdagen for en Marvel-film i Norge noensinne – med 26.000 besøk onsdag 4. mai.

Det er ikke bare i VG anmelderen var skeptisk. «Multiverse of Madness» har ifølge kritikerdatabasen Rotten Tomatoes fått 75 prosent score fra filmanmeldere, og 87 prosent av publikum.