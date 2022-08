«JENTA FRA MYRA»: Daisy Edgar-Jones i «Where The Crawdads Sing».

Filmanmeldelse «Where The Crawdads Sing»: Melodrama i myra

Nekter seg ingenting. Leverer for lite.

ROMANTISK DRAMA

«Where The Crawdads Sing»

USA. 12 år. Regi: Olivia Newman

Med: Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn

Det står mye kvinnelig talent bak denne. «Where The Crawdads Sing» er basert på Delia Owens’ storselgende roman («Der krepsene synger» på norsk). Reese Witherspoon har produsert. Geniet Taylor Swift står for låten som akkompagnerer rulleteksten («Carolina»).

Daisy Edgar-Jones, som gjorde et så uutslettelig inntrykk i «Normal People», begår sin første store filmrolle. Det er en kvinne som står for regien også. Olivia Newman. Hun har til nå primært jobbet i TV. Det er det mulig å merke.

I et par minutter blir vi forledet til å tro at lille Kya Clarke (Jojo Regina, senere Edgar-Jones) har en lykkelig barndom. Familien hennes bor i en lagune i en sump i North Carolina. Året er 1953, Kya er cirka seks, og verden er grønn, frodig og våt. Kya er som oppslukt av naturen og alt og alle som lever i den.

AUTODIDAKT: Daisy Edgar-Jones i «Where The Crawdads Sing».

Men snart forstår vi at faren hennes, spilt av Garret Dillahunt, er en alkoholisert drittsekk. Så fæl er han, at mor (Ahna O’Reilly) en dag pakker kofferten og forlater barneflokken. Så stikker storesøstrene. Så stikker broren. Så stikker gudhjelpe den fæle faren også. Kya er helt alene i den ville naturen.

De eneste som forbarmer seg over den foreldreløse jenta, er det gudfryktige ekteparet som driver den lokale landhandelen (Michael Hyatt og Sterling Macer Jr). Ja, og så i noen grad forsvarsadvokaten Tom Milton (David Strathairn), som skal komme sterkere tilbake senere i kronologien.

Kya får ingen skolegang, men utdanner seg på egen hånd til å bli en formidabel naturforsker og biolog. Hun er en gudbenådet tegner. Når hun blir eldre lærer en gutt, Tate (Taylor John Smith), henne å lese og skrive også.

FØRSTE KJÆRLIGHET: Taylor John Smith og Daisy Edgar-Jones i «Where The Crawdads Sing».

I tillegg til å være en lynende smart autodidakt har Kya minst én stor fordel til. Sladrehankene i Barkley Cove kan kalle henne «apejente», «ulvekvinne» og «heks» så mye de vil. Faktum er uansett at Kya er svært pen, og har arvet sin mors rikholdige og nydelige garderobe.

Tate, som minner om en blond og blåøyd Elvis, er den første som oppdager all denne nydeligheten i «jenta fra myra». Da har Kya levd alene i 10 år. Også han skal komme til å svikte henne. Tate reiser av gårde til college, lover at han skal komme tilbake, men gjør det ikke.

Fem ulykkelige år senere, i 1968, møter så Kya en annen ung mann: Chase Andrews (Scott Dickinson). «Where The Crawdads Sing» begynner med at han blir funnet død, antatt drept. Kya er mistenkt, og kan bli idømt dødsstraff. Den nevnte Tom Milton tar saken, og så begynner filmen å virvle opp fortiden hennes.

NEDI MYRA: Daisy Edgar-Jones i «Where The Crawdads Sing».

Drap, romantikk, sjalusi, hevn, fattigdom, elendighet, en utstøtt andunge som egentlig er en skjønn svane, klining under vann og svik, svik og atter svik: Det putrer godt i sørstats-melodrama gumboen i «Where The Crawdads Sing». Men det koker aldri.

Til det er klisjeene for tallrike (fortellerstemmen er en studie i floskler), romansen(e) for kysk(e) og krim-mysteriet for spedt og kraftløst. Britiske Edgar-Jones føles som et underlig valg for hovedrollen. Da tenker jeg ikke primært på den manglende sørstatsaksenten, men mest på at det åpenbart bor så mye i henne som denne filmen ikke er interessert i å bruke.

I «Normal People» var skuespilleren et vandrende ras av motstridende følelser. Her blir hun bedt om å se lidende og bønnfallende ut, og egentlig ingenting annet.

OMSIDER: TO GODE, OMSORGSFULLE MENNESKER: Sterling Macer Jr. (til venstre) og Michael Hyatt i «Where The Crawdads Sing».

Så skal jeg innrømme at tvisten til slutt var OK. Ikke overvettes original. Men OK. De tre unge jentene som satt foran meg i salen da jeg så den, satt stort sett og sjekket SoMe-kontoene sine gjennom hele filmen, selv under de smått vovede erotiske scenene (ungdommen nå til dags!). Men da den ble rundet av lå de i armene på hverandre og grein.

Det er ikke en spesielt god film, dette. Men den virker.