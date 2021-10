HOLLYWOOD-STJERNE: Alec Baldwin utenfor politihuset i Santa Fe natt til mandag norsk tid.

Bilder viser fortvilet Alec Baldwin etter skytetragedien

Bilder viser en tilsynelatende sønderknust Alec Baldwin (63) på parkeringsplassen utenfor politihuset i New Mexico.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Tragedien på filmsettet natt til fredag norsk tid har skapt overskrifter verden over, og en hel filmbransje er rystet.

Alec Baldwin skal ved et uhell ha avfyrt skudd med en rekvisittpistol, og konsekvensene ble fatale. Den prisbelønnede filmfotografen Halyna Hutchins (42) døde etter å ha blitt truffet i magen. Regissør Joel Souza (48) skal ha blitt truffet i skulderen, men er skrevet ut av sykehuset.

Bilder fra parkeringsplassen utenfor sheriffens kontor i Santa Fe viser Hollywood-veteranen Baldwin som er tydelig berørt med mobiltelefonen på øret og et munnbind i hånden.

TRAGEDIE: En tydelig preget Baldwin snakker i telefonen etter avhør.

Santa Fe New Mexican var de første til å vise bildet, som skal være tatt etter at Baldwin var avhørt, og som nå gjengis av flere medier. Et annet bilde viser Baldwin stå for seg selv, bøyd i fortvilelse.

Slettet bilde med kostymeklær

Baldwin er blitt avhørt, men har ikke uttalt seg offentlig om det som har skjedd. Politiet etterforsker saken og avhører vitner. Ingen er så langt siktet.

Sheriffkontoret i Santa Fe County har ikke besvart VGs henvendelser fredag.

Norsk filmvåpen-ekspert: −Aldri hørt om noe lignende

Kilder på settet har opplyst til amerikanske medier at det dreide seg om løsskudd, men dette er ikke bekreftet av politiet.

DØD: Halyna Hutchins, her på en tilstelning i Austin i 2019.

Tidligere på dagen la Baldwin ut et bilde av seg selv med «blodige» kostymeklær fra filmsettet med teksten «Tilbake til rolleskikkelsen på kontoret. Blimey – det er utmattende».

Dette bildet er senere fjernet fra stjernens Instagram, der han føles av 2,2 millioner fans.

Baldwin fyller hoved rollen som Harland Rust i westernfilmen, en lovløs som hjelper sitt 13 år gamle barnebarn med å rømme fra et fengsel i Kansas. Gutten er dømt til døden for å ha drept noen ved et uhell.

Nå er innspillingen av filmen, der Baldwin også er medprodusent, stoppet på ubestemt tid.

Alec Baldwin på en filmgalla i New York i 2016.

Ukrainskfødte Halyna Hutchins har fotografert flere filmer og TV-serier, blant annet «Archenemy» fra 2020 og årsferske «The Mad Hatter». Hun har også bakgrunn fra undersøkende journalistikk i England. Hutchins skal ha hatt base i Los Angeles de siste årene.

På 42-åringens Facebook kommer det frem at hun etterlater seg en sønn. Daily Mail skriver at hun var gift med barnefaren, en advokat med navn Matthew.

For to dager siden delte hun selv dette bildet på Instagram, som viser hele staben fra «Rust»-settet. Selv står hun nærmest Baldwin til høyre:

Samme dag delte hun denne videoen av seg selv, der hun skriver at «en av fordelene med å filme western, er at man får ri hest på fridagen».

Filmkollegene og andre i bransjen er i dyp sorg.

I sosiale medier strømmer det på med kondolanser og minneord om den avdøde filmfotografen, som disse:

Baldwin startet karrieren tidlig på 80-tallet og kan skilte med roller i over 80 film- og TV-produksjoner, deriblant «My Sisters Keeper», «It's Complicated», «Rise of the Guardians», «Knots Landing», «Nip/Tuck», «Will & Grace» og «30 Rock.

Seksbarnsfaren er også kjent for å ha parodiert Donald Trump i «Saturday Night Live».

Gjennom hele karrieren har han havnet i den ene skandalen etter den andre, men aldri en så trist hendelse som dette.

På videoen fra filmstedet, som er en hyppig brukt lokasjon for innspillinger av western, har politiet satt opp sperrebånd rundt en kirke, se VGTV:

I 1993 ble Bruces Lees 28 år gamle sønn Brandon Bruce Lee drept etter å ha blitt truffet av det som skulle vært et løsskudd under filmingen av en dødsscene. Under obduksjonen ble det funnet en ekte kule i ryggen hans.

Lees familie uttrykker nå sin medfølelse med Hutchins’ pårørende:

«Våre tanker går til familiene til Halyna Hutchins og Joel Souza – og alle andre involvert i hendelsen på «Rust». Ingen skulle noensinne bli drept av en pistol på et filmsett. Punktum», står det på minnekontoen til Brandon Bruce Lee, som driftes av hans søster.

Filmstjernen Elijah Wood (40) er blant dem som yttrykker sin forferdelse over at en ny tragedie har skjedd.

«Helt grusomme og knusende nyheter om filmfotograf Halyna Hutchins. Mine tanker går til familien», skriver han.

Filmregissør James Gunn (55) tvitrer om at dette er «hans største skrekk» – at noen skal dø på et av hans filmsett.

«Jeg ber om at det aldri vil skje», sier han.