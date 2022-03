OSCAR-FAVORITT: Benedict Cumberbatch (t.v.), her på mandagens Oscar-lunsj i Los Angeles, har fått pepper fra westernveteranen Sam Elliott (sistnevnte avbildet i Las Vegas i fjor).

Benedict Cumberbatch om filmslakt: − Prøver veldig hardt ikke å si noe

Sam Elliott (77) mener «The Power of the Dog» er en «drittfilm». Nå tar Benedict Cumberbatch (45) til motmæle.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Benedict Cumberbatch spiller hovedrollen i westernfilmen som er nominert til hele 12 Oscar-statuetter. I en uke har briten forholdt seg taus om den saftige kritikken fra den 32 år eldre, amerikanske filmveteranen Sam Elliott – men nå letter han på sløret.

Cumberbatch ble konfrontert med slakten fra Elliott under en film-session i regi av BAFTA, skriver Variety.

Den nådeløse dommen fra Elliott gikk blant annet ut på at han mener man får «disse hentydningene til homoseksualitet gjennom hele filmen», at cowboyene minner om stripperne i Chippendales – og at Cumberbatch sin rollefigur sitter for lite på hesteryggen og spiller for mye banjo.

Kort sagt stemplet Elliott produktet som en «drittfilm», som ikke egentlig ikke inneholder western.

– Jeg prøver veldig hardt ikke å si noe om en veldig merkelig reaksjon som kom i en radio-podkast. Noen ble veldig støtt over ..., sier Cumberbatch uten å fullføre setningen.

HOVEDROLLE: Benedict Cumberbatch som bråtøffe, usympatiske og kompliserte Phil Burbank i «The Power of the Dog».

45-åringen forklarer at han selv ikke har hørt podkasten, og at det derfor ikke er riktig at han «kommenterer detaljert».

Men han er veldig opptatt av å presisere én ting, og det er at han misliker kritikken rettet mot det kompliserte forholdet rollefiguren Phil Burbank har til egen seksuell legning.

– Disse menneskene finnes i verden rundt oss – enten de beveger seg over vår egen dørstokk, befinner seg lenger nede i nabolaget, på puben eller sportsarenaen, sier Cumberbatch.

– Det er aggresjonen, sinnet, frustrasjonen og den manglende evnen til å kontrollere eller vite hvem man er som der og da gjør skade på et menneske – og som vi vet gjør skade på menneskene rundt dem. Det er ikke noe feil med å studere en skikkelse for å komme til bunns i det, sier skuespilleren – også kjent fra TV-serien «Sherlock» og den norskregisserte filmen «The Imitation Game».

OSCAR-LUNSJ: Benedict Cumberbatch i Los Angeles mandag.

Sam Elliott, som har spilt i en haug med westernfilmer og for tiden er aktuell som cowboy i «1883» på Paramount +, har ikke kommentert reaksjonen mot kritikken.

«The Power of the Dog» har allerede vunnet en rekke priser, blant annet den gjeve Golden Globe-statuetten for beste film, beste regi og beste mannlige birolle (Kodi Smit-McPhee).

Cumberbatch har fått flere utmerkelser for sin innsats, deriblant fra New York Film Critics Circle. I slutten av mars kan han vinne den gjeveste prisen av dem alle, Oscar for beste mannlige hovedrolle.

Nordmenn på Oscar-lunsj

Mandag samlet Cumberbatch og de fleste av de andre Oscar-nominerte stjernene seg til tradisjonell Oscar-lunsj i Los Angeles.

På lunsjen var også den dansk-norske regissøren Joachim Trier (48) og norske manusskribenten Eskil Vogt (47). Deres film «Verdens verste menneske» stiller med to vinnersjanser på Oscar-gallaen.

NORDMENN: Joachim Trier og Eskil Vogt på Oscar-lunsj.

Den prisbelønnede, amerikanske manusskribenten Larry Karaszewski (60) la ut dette bildet av seg selv med nordmennene på Twitter, der han skriver at han elsker den norske filmfavoritten: