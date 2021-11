Kollega saksøker Alec Baldwin etter skytetragedien

Regiassistenten som ringte nødnummeret, har gått til sak mot Alec Baldwin og de andre produsentene. Hun sier at våpenet som drepte filmfotografen, aldri skulle vært avfyrt i utgangspunktet.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Søksmålet som ble registrert i Los Angeles onsdag, er det andre mot hovedrolleinnehaver og medprodusent Alec Baldwin. For en uke siden gikk lysansvarlig Serge Svetnoy gått til sak for det han mener er «uaktsomme handlinger» på filmsettet.

Bakgrunn: Baldwin skjøt med rekvisittvåpen, drepte kvinne

Hollywood Reporter og Reuters melder nå at regiassistent Mamie Mitchell går rettens vei med anklager om at det ifølge manus aldri skulle falt skudd under den aktuelle scenen det ble øvd på da det katastrofale skjedde.

Det var ifølge Hollywood Reporter Mitchell som ringte nødnummeret da panikken utbrøt:

Baldwin skjøt og drepte den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins ved et uhell.

Også regissøren ble skadet av det samme skuddet. Mitchell stiller Baldwin og de andre «Rust»-produsentene ansvarlig. Det kommer frem av dokumentene, der det også blir klart at saksøker representeres av kjendisadvokat Gloria Allred.

HOLLYWOOD-VETERAN: Alec Baldwin, her avbildet i Los Angeles i juli.

I søksmålet står det at det skulle filmes tre nær-seanser, ett av Baldwins øyne, et annet av en «blodflekk» – og det tredje av Baldwins overkropp mens han grep etter våpenet i hylsteret på hoften.

«Det står ingenting i manuset om at våpenet skulle avfyres av hverken Baldwin eller noen annen», heter det i rettsdokumentene.

Mitchell forklarte på pressekonferansen at hun har jobbet i bransjen i 40 år og mange ganger jobbet med våpen på filmsett. Hun sa hun aldri hadde opplevd noe lignende enn det som skjedde under «Rust»-innspillingen.

Mitchell krever økonomisk oppreisning, uvisst hvor mye, også for følelsesmessig skade hun har pådratt seg etter hendelsen. Hun sto rett ved Hutchins da skuddene falt. Dete hevdes i søksmålet at Mitchell ikke vil væære i stand til å jobbe på ubestemt tid.

Politiet i Santa Fe holder fortsatt på med etterforskning. De har tidligere uttalt at det ikke er usannsynlig at noen kan bli siktet.

Baldwin har uttalt at han var i sjokk over at våpenet var ladet. Han har ikke kommentert søksmålene.