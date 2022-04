PÅ’N IGJEN: Jennifer Lopez og Ben Affleck har funnet tilbake troen på ekteskapet og har forlovet seg, bekrefter en representant for Lopez overfor People.

Jennifer Lopez og Ben Affleck forlovet - igjen

Stjerneparet forsøker seg på ekteskap for andre gang.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Flere medier, blant annet People, melder at Jennifer Lopez (52) og Ben Affleck (49) nok en gang har utvekslet ringer med tanke på et bryllup. «Ben og Jen» har hatt et turbulent av og på-forhold i snart tyve år og brøt sin første forlovelse allerede i 2004.

Nå gjør de et nytt forsøk.

Jennifer Lopez varslet selv fredag kveld på Instagram at hun hadde en «major announcement» - en viktig kunngjøring - å komme med:

En representant for Lopez har bekreftet forlovelsen overfor People. Nyheten kommer få dager etter at hun ble avfotografert med en stor diamantring rundt fingeren. En diamantring har også dukket opp bak JLo-navnet på Twitter-kontoen hennes.

Det er ikke helt uventet at nyheten om forlovelse kommer akkurat nå, ettersom det lenge utvilsomt har vært varme følelser igjen mellom paret i lang tid.

I forbindelse med Valentinsdagen i februar laget Affleck blant annet en høyst personlig musikkvideo til Lopez, der han redigerte inn videoklipp med paret i Lopez’ «On My Way» fra hennes ferske film med den nå tungt symbolske tittelen «Marry Me».

– Å se det fikk meg til å tenke på reisen til sann kjærlighet, dens uventede svinger og vendinger, og at når kjærligheten er virkelig, kan den faktisk vare for alltid, skrev Lopez i sitt nyhetsbrev «On the JLo» etterpå.

– Dette smeltet bokstavelig talt hjertet mitt.

Både Jennifer Lopez og Ben Affleck har vært gjennom høyprofilerte forhold tidligere; Lopez har de 14 år gamle tvillingene Emme og Max med eks-mannen Marc Anthony, mens Affleck har tre barn med sin eks-kone, Jennifer Garner - Violet på 16, Seraphina på 13 og Samuel på 10 år.