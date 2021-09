RASENDE: (F.v.) Reese Witherspoon, Tracee Ellis Ross og Alyssa Milano er blant stjernene som protesterer i sosiale medier mot den nye abortloven i Texas.

Hollywood-stjerner går ut mot Texas-abortlov

Reese Witherspoon, Tracee Ellis Ross og Alyssa Milano er blant de over 100 Hollywood-stjernene som raser over den omstridte abortloven i Texas.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

Texas innførte onsdag en omstridt lov som forbyr abort etter seks ukers svangerskap. Det skjedde etter at USAs høyesterett bestemte at de ikke blokkerer loven.

Loven gjør ikke unntak for voldtekt eller incest – og er dermed den strengeste abortloven i USA.

Avgjørelsen har fått over 100 profilerte, kvinnelige Hollywood-stjerner og noen menn til protestere, skriver Deadline.

Disse Hollywood-stjernene går ut mot anti-abortloven Aasif Mandvi

Aisha Tyler

Alan Cumming

Alexandra Shipp

Allison Janney

Alysia Reiner

Alyssa Milano

Amanda de Cadenet

Amber Tamblyn

America Ferrera

Amy Allen

Amy Brenneman

Amy Schumer

Ani DiFranco

Annika Noelle

Bad Robot

Beanie Feldstein

Bella Hadid

Ben Gleib

Ben Schnetzer

Betty Buckley

Betty Who

Bevy Smith

Blair Imani

Bradley Bredeweg

Brenda Song

Calire Coffee

Camryn Manheim

Chelsea Handler

Chloe Gosselin

Chloe Lilac

Chrissie Fit

Christine Lahti

Cody Linley

Connie Britton

Crystal Moselle

Cyndi Lauper

Cynthia Nixon

Dana Williams

Dawn Porter

Desi Lydic

Donna Murphy

Drew Droege

Dua Lipa

Elizabeth Banks

Emme

Emmy Rossum

Eva Longoria

Fletcher

Frances Fisher

Getting Curious With JVN

Gina Gershon

Gracie Abrahms

Hayley Law

Ilana Glazer

Isabella Gomez

Iliza Shlesinger

Jaime King

Jaimie Alexander

Jameela Jamil

Jen Pastiloff

Jennie Urman

Jess Jacobs

Jess Salgueiro

Jodie Sweetin

John Renaud

Jordan Weiss

Judy Blume

Julianne Nicholson

KaDee Strickland

Karla Welch

Kat Dennings

Kate Walsh

Kathryn Prescott

Kathy Najimy

Katie Stevens

Kerry Washington

KJ Steinberg

Kristen Schaal

Kuhoo Verma

Laura Gomez

Liza Koshy

Maggie Rogers

Mandy Moore

Margaret Cho

Marilyn Minter

Martha Plimpton

Martie Maguire

Matt McGorry

Mei Kwok

Mia Moretti

Michelle Monaghan

Mindy Kaling

Natasha Lyonne

Natasha Rothwell

P! NK

Padma Lakshmi

Paulina Rubio

Peaches

Rachel Goldenberg

Ramona Young

Reese Witherspoon

Retta

Righteous Babe Records

Rita Moreno

Rose Byrne

sammy rosenman

Sandra Bernhard

Selenis Leyva

St. Vincent

Stephanie March

Tegan and Sara

Tiffany Boone

Tiffany Red

Tony Goldwyn

Tracee Ellis Ross

V Ensler

VÉRITÉ

Yvette Nicole Brown Vis mer

Skuespillerne Reese Witherspoon, Alyssa Milano, Kerry Washington og skuespiller, aktivist og Pattern-beautygründer Tracee Ellis Ross er blant dem som går ut i sosiale medier. Det samme gjør artistene Pink og Cyndi Lauper, og «Sex and the City»-stjerne og politiker Cynthia Nixon.

– Taktikk for å undertrykke kvinner

Flere av kvinnene på listen har delt et bilde med teksten: «Jeg står i solidaritet med texanerne & mennesker overalt som søker reproduktiv frihet.»

I en Instagram-post påpeker Tracee Ellis Ross – som er datter av souldronningen Diana Ross og halvsøsteren til den norskamerikanske forretningsmannen og fjellklatreren Ross Arne Næss og skuespilleren Evan Ross Næss – at mange kvinner ikke engang vet at de er gravide ved seks uker.

– Dette er en taktikk for å få undertrykke kvinner – særlig svarte og brune kvinner. Reproduktive rettigheter er menneskerettigheter. Alle mennesker (og ja, det inkluderer kvinner) burde ha kroppslig integritet og adgang til seksuell og reproduktiv helse. Dette kan være den første forbudet av mange hvis vi ikke handler, skriver hun.

Oscar-vinner, produsent og «Big Little Lies»-stjernen Reese Witherspoon har delt en Twitter-melding og skriver at hun også går ut mot loven.

– Jeg støtter kvinnene i Texas som har en konstitusjonell rett til å fatte sine egne beslutninger knyttet til helsen og deres egne kropper, tvitrer Witherspoon, som de siste årene har markert seg tydeligere i det politiske landskapet enn tidligere.

Skuespilleren Connie Britton – kjent fra blant annet TV-serien «Friday Night Lights» som ble filmet i Austin – har skrevet et langt og følelsesladet Instagram-innlegg om delstaten som var hennes hjem gjennom flere år.

– Texas, min skjønne Texas. Dette er en tøff dag for alle, og en tøff dag for vår nasjon, starter Britton innlegget.

– Vi er sterkere enn undertrykkerne

Videre skriver hun at loven viser hvordan USAs politikere og regjering, folk hun kjenner og ikke kjenner, handler som om de har kontroll over ikke bare kvinners kropp, men over valgmuligheten til å bli mor.

– Jeg kjenner mange i dette landet som støtter dere i dag, slik jeg gjør det, og vi vil ikke la Texas vise veien til dette overfallet på kvinner. Vi er sterkere enn undertrykkerne, skriver Britton.

54-åringen fortsetter å fortelle om hvordan hun som adoptivmor til en sønn finner det hyklersk og ondskapsfullt å tvinge kvinner som ikke er i stand til å forsørge og ta seg av et barn til å fortsette et liv i en syklus ofte preget av fattigdom og overgrep.

TV-stjernen Alyssa Milano oppfordrer til å «slutte å kalle det anti-abortloven og i stedet kalle loven det den er, tvungen graviditet.

Milano var den som ga metoo-bevegelsen vinger etter at hun la ut en Twitter-melding 15. oktober 201. Der oppfordret hun andre personer som også hadde vært utsatt for seksuell trakassering til å svare på hennes tweet med emneknaggen «#MeToo».

Lyft og Über vil dekke rettsutgiftene

President Joe Biden tok onsdag til orde for at loven er grunnlovsstridig. Nancy Pelosi, leder for Representantenes hus, har kalt loven en katastrofe for kvinner i Texas.

Flere selskaper reagerer også sterkt på loven. Drosjetjenesten Lyft og Über gikk fredag ut og sa at de vil dekke rettsutgiftene til sjåfører som blir saksøkt for å kjøre kvinner til abortklinikker. Drosjesjåfører risikerer opptil 10 000 dollar i bot, tilsvarende 87 000 norske kroner med dagens kurs, om de blir «medhjelpere».

Texas-loven skiller seg fra anti-abortlover i andre delstater i at den åpner for at ikke bare politi og påtalemyndighet, men også vanlige folk – som naboer – kan saksøke kvinner som tar abort anonymt. Også legene og klinikkene som utfører prosedyren kan bli saksøkt på denne måten.

For aborttilhengerne i den republikanerdominerte staten regnes den nye loven som en stor seier i kampen for ufødt liv.