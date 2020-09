SÅ NÆRT, MEN DOG SÅ FJERNT: Eva Green (til venstre) og Zélie Boulant i «Proxima». Foto: Storytelling Media

Filmanmeldelse «Proxima»: Da mamma dro til Mars

Vakkert og sobert om prisen for drømmene.

DRAMA

«Proxima»

Frankrike/Tyskland. 6 år. Regi: Alice Winocour

Med: Eva Green, Matt Dillon, Zélie Boulant

I filmer om astronauter legges det sjelden særlig vekt på hva disse mennene (de er nesten alltid menn) går glipp av ved å la seg skyte ut i verdensrommet og forfølge sine villeste guttedrømmer (de er nesten alltid guttedrømmer).

Det måtte en film om en kvinnelig utgave av arten til for å påpeke det åpenbare: Du går glipp av å se dine barn vokse opp. Og verre: Du kan ikke føle deg sikker på at du vil komme tilbake for å ta opp tråden.

ETT ÅR UTEN MAMMA: Zélie Boulant i «Proxima». Foto: Storytelling Media

Sarah (Green) ligger i trening ved The European Space Agency i Köln da hun får anledning til å bli med på en ett år lang internasjonal ekspedisjon til Mars. Hun er separert fra mannen, astrofysikeren Thomas (Lars Eidinger), som hun har en syv år gammel datter, Stella (Boulant), med.

I TRENING: Eva Green i «Proxima». Foto: Storytelling Media

Om hun aldri er seriøst i tvil om hvorvidt hun skal dra eller ikke – vel, så er spørsmålet om hun bør på alle måter eksistensielt. Atskillelsen fra Stella tar til allerede før raketten skytes opp, idet treningen flyttes til Star City utenfor Moskva og Sarah blir satt i karantene.

Moren opplever fraværet som så dramatisk at hun får psykosomatiske lidelser av det. «Proxima» er en film om fysisk tilstedeværelse og berøring – og mangelen på det: Et insekt som lander på en finger. To håndflater atskilt av glass.

BERØRING: Zélie Boulant (til venstre) og Eva Green i «Proxima». Foto: Storytelling Media

Det er en nøktern og rolig film om et stort tema: Hvor mye savn er det «legitimt» at en forelder pålegger et barn og seg selv for å følge sin profesjonelle drøm? Hvor mye er det rimelig å belemre sine nærmeste med?

At det måtte en kvinnelig astronaut, og en kvinnelig regissør (den talentfulle Winocour), til for å reise spørsmålet, er en smule trist, men ikke veldig overraskende. Og «Proxima» er for klok og sober til å forsøke å gi noen klare svar.

PÅ GJENSYN: Eva Green og Zélie Boulant i «Proxima». Foto: Storytelling Media

Bildespråket er både taktilt og poetisk, filmen flyter fint av gårde, og Green griper begjærlig sjansen til å spille noe annet og mer komplekst enn de mørke og mystiske femme fatale-klisjeene hun så ofte må bekle.

Den som forventer galaksekrig og monstre fra det ytre rom, vil gå slukøret hjem. Men «Proxima» føyer seg veldig fint inn i en stadig rikere tradisjon med tenksomme, filosofiske filmer – tilknyttet science fiction-sjangeren og med kvinner i sentrum (se også: «Ex Machina», 2014, og «Arrival», 2016) – som eksplisitt handler om noe som ikke kunne vært mer jordnært: Det å være menneske.

Publisert: 09.09.20 kl. 21:12

