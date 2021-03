EDELGRIS: Gunda og et av barna hennes i «Gunda». Foto: Sant & Usant / Egil H. Larsen / Arthaus

Filmanmeldelse «Gunda»: Stjernegris!

Den norske purka som nesten ble Oscar-nominert.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DOKUMENTAR / NATURFILM

«Gunda»

Norge/USA. Tillatt for alle. Regi: Viktor Kosakovskij

En gjeng nyfødte grisunger klatrer med ustø skritt over den store kroppen til sin sovende mor. Det er morgen, de vil snuse litt på dagslyset utenfor bingen. Og de vil ha frokost.

«Gunda», som var kortlistet til Oscar i kategorien «beste dokumentar», er en norsk produksjon, regissert av en russisk mann og delvis finansiert av Hollywood-kjendiser (Joaquin Phoenix og Danny Glover deriblant).

SNUSER PÅ VERDEN: To grisunger i «Gunda». Foto: Sant & Usant / Egil H. Larsen / Arthaus

Den er en av de mest intime filmene om dyrs liv du kan se, og sekvensene med sugga Gunda og ungene hennes, som utgjør hjertet i filmen, er innspilt på en gård i Vestfold.

Vi treffer andre dyr også, i Spania og England. En håndfull høner på vei ut av et bur, ekstremt tentative og oppmerksomme idet de gjør seg kjent med omgivelsene. En av dem har bare ett bein. Hun prøver å fly likevel.

KAN ENBEINT HØNE FINNE KORN?: Scene fra filmen «Gunda». Foto: Sant & Usant / Egil H. Larsen / Arthaus

Kuer som kommer løpende, en hel skokk av dem. De låter som torden fra bakken. Fluene fatter interesse, sultne på sekretene som renner fra kuenes øyne. Det eneste som står i de store dyras makt er å hjelpe hverandre med å daske dem vekk med halen.

Men Gunda, ja. Barna skal gjøres klare for verden, og hun hjelper dem i gang ved å bokstavelig talt dytte dem i rumpa. Når de klarer seg godt nok til å ferdes ute på egen hånd, følger hun fortsatt med dem.

En dag, etter at grisene er blitt store, kommer det en traktor og henter dem. De skal bli mat for mennesker. Gunda blir alene igjen på gården, og tar det tilsynelatende med en grad av stoisk ro. Men hun ser ut som et spørsmålstegn. Det ble med ett så stille i bingen.

ET OMSORGSFULLT DYTT I RUMPA: Scene fra filmen «Gunda». Foto: Sant & Usant / Egil H. Larsen / Arthaus

Her er det viktig å påpeke at «Gunda» ikke er en grusom eller trist film om hva vi mennesker gjør med dyra. Filmen er ikke et stykke veggis-propaganda. Det er en film som observerer og registrerer – jeg hadde nær sagt «på dyras egne premisser». Det regissør Kossakovsky bedriver, er en slags «wallraffing» i dyreverdenen.

Kamerakjøringene er myke og glidende. Filmen er fotografert i gloriøs svart-hvitt, og fullstendig ribbet for uvedkommende musikk og mennesker. Lydsporet er naturens eget, heri opptatt Gundas tunge utpust – i mektig Dolby Atmos.

DET SØTESTE AV SYN: Grisungene holder varmen i «Gunda». Foto: Sant & Usant / Egil H. Larsen / Arthaus

Resultatet er beroligende og meditativt, en film som ikke bare «handler om», men liksom er natur. Det finnes på generell basis ikke noe søtere enn grisunger som ligger tett-i-tett for å holde varmen. Og «Gunda» fikk meg forbløffende ofte til å tenke på egen oppvekst.

Om du bare skal se én helaftens kinofilm om en norsk gris i ditt liv, bør det være det være denne. Den er helt skjønn.