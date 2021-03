OMSTRIDT: Armie Hammer, her på en tilstelning i New York i 2019. Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

Hollywood Reporter: Armie Hammer vraket fra enda en film

Armie Hammers filmkarriere er i fritt fall etter de påståtte skandeavsløringene.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Nå har 34-åringen også fått fyken fra Amma Asantes thriller «The Billion Dollar Spy», hvor han skulle spille mot danske Mads Mikkelsen (55), melder nettstedet Hollywood Reporter.

Nyheten kommer halvannen uke etter at det ble kjent at Hammer etterforskes for seksuelt overgrep, anklager skuespilleren selv nekter for.

Snøballen begynte å rulle på nyåret det som angivelig er private Instagram-meldinger av svært tvilsom art, ble spredt for offentligheten .

Selv om Hammer nektet for å ha gjort noe klanderverdig, trakk han se seg fra hovedrollen i filmen «Shotgun Wedding» da saken sprakk i mediene. Josh Duhamel (48) har tatt over jobben.

Hammer, kjent fra blant annet Facebook-filmen «The Social Network», «Lille speil på veggen der», «Rebecca» og «Call Me By Your Name», er i tillegg er ute av prosjektet med å lage TV-serie av «Gudfaren».

Hammer skal også ha vært aktuell i oppfølgeren til «Call Me By Your Name», men den står heller ikke på 34-åringens planliste ifølge IMDb.com. Der er han oppført med kun to kommende prosjekter, som begge er ferdig sinnspilt.

The Independent melder at «Call Me By Your Name» er skrinlagt som følge av skandalen, men at regissør Michael Stuhlbarg håper å kunne dra i gang prosjektet senere.

Meldingene i sentrum for skandalen, skal ha blitt sendt fra Hammer til en kvinne i perioden 2016–2020, og dreid seg om grafiske seksuelle fantasier, samt kannibalistiske tendenser og ønske om å drikke blod.

Siden har også ekskjærester har stått frem med påstander som går på at Hammer er voldelig og har kannibalistiske fantasier.

I tillegg har Hammer måttet gå ut og å beklage en upassende Instagram-video.