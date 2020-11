Sacha Baron Cohens film «Borat 2» får kritikk. Foto: Phil McCarten / Reuters

Vil utestenge «Borat 2» fra prisutdelinger

Kazakh American Association mener «Borat 2» har rasistiske skildringer og ønsker å utvise filmen fra prisutdelingssesongen.

Den Virginia-baserte frivillighetsorganisasjoner har skrevet et brev til Oscar-utdelingen og Golden Globes hvor de kaller «Borat 2» for kvinnefiendtlig, incestuøs, antisemittisk og barbarisk, melder NME.

Kazakh American Association (Den Kasakhisk-Amerikanske foreningen) sier at de ønsker å forby «Borat 2» fra å delta i prisutdelingene på grunn av at filmen har rasistiske skildringer av landet.

Organisasjonen har som mål å «bevare og fremme» den kasakhiske kulturen i USA. I brevet skrev de blant annet:

«Det kasakhiske samfunnet over hele verden er underrepresentert og iboende sårbart. Nasjonen vår gjenoppbygges fortsatt fra en undertrykkende kolonitid, og det er derfor vi ikke har betydelig medierepresentasjon.»

Videre heter det i brevet:

«Sacha Baron Cohen forstår dette faktum og utnytter Kasakhstan ved å kapre vår etniske identitet, «hvitkalker» ved å fremstille oss som østeuropeere, og bidrar til trakassering overfor kasakhiske mennesker over hele verden. Våre folk rapporterer utallige tilfeller av seksuell og fysisk trakassering så vel som mobbing på grunn av Borat-franchisen.»

Sacha Baron Cohen svarte selv etter kontroversene rundt den nye filmen i et nylig intervju med The New York Times:

– Dette er en komedie, og Kasakhstan i filmen har ingenting med det virkelige landet å gjøre. Jeg valgte Kasakhstan fordi det var et sted som nesten ingen i USA visste noe om, som tillot oss å skape en vill, komisk, falsk verden, sa Cohen intervjuet.

– Det virkelige Kasakhstan er et vakkert land med et moderne, stolt samfunn – motsatt av Borats versjon.

