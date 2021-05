SKADET: Robert De Niro på britiske BAFTA i februar 2020. Foto: Matt Crossick / PA Wire

Robert De Niro skadet beinet

Skuespilleren skadet beinet mens han var i Oklahoma for å spille inn film med Scorsese, og er nå reist tilbake til New York for å få medisinsk behandling der.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Det er bransjenyhetsstedet Deadline som melder at Robert De Niro har skadet seg. Han var i Oklahoma for å spille inn «Killers of the Flower Moon».

Også Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons og Lily Gladstone er med i filmen som regisseres av Martin Scorsese.

Deadline har fått bekreftet at De Niro skadet beinet. Det skal ikke ha skjedd på settet eller under innspilling, men ellers vites det ikke hvordan ulykken skjedde eller hvor alvorlig skaden er.

NY FILM: Leonardo DiCaprio og Lily Gladstone i «Killers of the Flower Moon». Filmen regisseres av Martin Scorsese for Apple. Foto: Melinda Sue Gordon, Courtesy of Apple

De skriver at han hadde en planlagt hjemreise til New York torsdag, og derfor vil oppsøke medisinsk hjelp der.

De Niro spiller William Hale i historien basert på en roman av David Grann om en rekke drap i Oklahoma på 1920-tallet som ble kjent som the Reign of Terror.

DiCaprio spiller Ernest Burkhart og Gladstone er Mollie Burkhart, en Osage-kvinne som forelsker seg i Ernest.