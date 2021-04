NYTT PROSJEKT: Joachim Rønning berkefter at han skal regissere film om rockelegendene. Foto: Hallgeir Vågenes/VG og Klaudia Lech/VG

Norske Joachim Rønning skal lage KISS-film for Netflix

Joachim Rønning (48) har sikret seg enda et prestisjeoppdrag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det er Deadline som onsdag melder at Netflix «er nær ved å gå seirende ut» av en budrunde om filmbiografien «Shout It Out Loud» om det amerikanske rockebandet KISS.

Ved roret står altså ingen ringere enn Sandefjord-mannen Joachim Rønning, som kan bekrefte overfor VG at avtalen allerede er i boks.

– Vanligvis kommenterer jeg ikke prosjekter i en så tidlig fase, men det er fint at det kommer på trykk at jeg har vært på jobbreise nå som jeg er på vei tilbake til Norge, sier Rønning.

– Jeg vokste opp i min fars platebutikk i Sandefjord på 70-tallet, og selv om jeg var for ung til å være veldig inne i musikken til KISS, så elsket jeg platecoverne og den verden de skapte. På en måte var KISS de første superheltene. Jeg ble fan av musikken senere, forklarer han.

Rønning kan opplyse at han ikke er den eneste nordmannen tilknyttet prosjektet. Ole Sanders (53) skriver nemlig manuset til filmen – et manus som ifølge Rønning har «overraskende mye hjerte i seg».

– Det er virkelig en fantastisk historie om hvordan to ungdommer fra Queens, to outsiders og med alle odds mot seg, men med en felles kjærlighet for musikk, klarte å skape det største bandet i verden, sier regissøren og legger til:

– Ole og jeg er veldig fornøyde med at Netflix vant budrunden og nå skal lage filmen.

ROCKEREBELLER: Gene Simmons og Paul Stanley i Oslo Spektrum i 2017. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Ifølge Deadline tar prosjektet sikte på å gjøre for Kiss det «Bohemian Rhapsody» gjorde for Queen i 2018.

Rønning skal jobbe tett med de Gene Simmons (71) og Paul Stanley (69), som sammen med resten av bandet besøkte Norge og Tons of Rock i 2019 – som en del av Kiss’ avskjedsturné, «End of the Road Tour».

Filmen blir en samproduksjon mellom Mark Cantons Atmosphere Entertainment og Universal Music Group.

Rønning, som er bosatt i Los Angeles med kona Amanda Hearst (36), har flere jern i ilden. Før jul ble det kjent at han har inngått avtale med Disney om et filmdrama basert på boken «Young Woman and the Sea», om Gertrude «Trudy» Ederle, verdens første kvinne til å svømme over Den engelske kanal i 1926.

«Maleficent: Mistress of Evil» fra 2019 – med Angelina Jolie i sentrum – var Rønnings første film uten regissørmakker Espen Sandberg (48). De to har jobbet sammen helt siden de var unge, men gikk hver sitt etter «Pirates of the Caribbean – Dead Men Tell No Tales» i 2017.