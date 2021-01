SEPARERT: Elizabeth Chambers og Armie Hammer på en filmgalla i Hollywood i november 2018. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Armie Hammers ekskone: − Har ikke ord

Elizabeth Chambers (37) bruker få ord om det som skjer i kjølvannet av skandalen rundt sin fraseparerte ektemann (33).

Film- og TV-stjernen Armie Hammer er i hardt vær etter at det som angivelig er private Instagram-meldinger av svært tvilsom art nylig ble spredt for offentligheten.

Meldingene skal ha blitt sendt fra Hammer til en kvinne i perioden 2016–2020, og dreid seg om grafiske seksuelle fantasier, samt kannibalistiske tendenser og ønske om å drikke blod.

– Ingen ord

Siden har også ekskjærester har stått frem med påstander som går på at Hammer har kannibalistiske fantasier. I tillegg måtte Hammer på nyåret gå ut å beklage en upassende Instagram-video.

Elizabeth Chambers, som var gift med Hammer i ti år – frem til for et halvt år siden, har forholdt seg taus. Torsdag lettet hun imidlertid litt på sløret.

«No. Words. (Ingen ord)», lyder det i den korte kommentaren under en Instagram-post fra nettstedet JustJared.

I likhet med andre medier som Hollywood Reporter, melder Just Jared at Luca Guadagnino (49), som regisserte Hammer i «Call Me By Your Name», skal regissere en film med navn «Bones and All».

OPPSIKTSVEKKENDE POST: Elizabeth Chambers kommentar under JustJareds omtale av kommende «kannibalfilm». Foto: Faksimile, Instagram

Filmen handler om en kvinne som fantaserer om å drepe og spise dem hun er mest glad i.

I kunngjøringen av det kommende prosjektet bruker JustJared et bilde av regissøren sammen med nettopp Hammer og hans «Call Me by Your Name»-kollega Timothée Chalamet (25).

Ingenting tyder på at Hammer er involvert i filmen, men Chalamet er angivelig aktuell i det nettstedet beskriver som en «kannibal-kjærlighetshistorie».

Akkurat hva det er «hun ikke finner ord for», utdyper ikke Chambers. I skrivende stund har kommentaren hennes høstet over 2800 likerklikk.

Mister jobber

Hammer har i kjølvannet av kontroversen måttet trekke seg fra en storfilm mot Jennifer Lopez (51). Nå melder Rolling Stone at han også er ute av prosjektet med å lage TV-serie av «Gudfaren.

33-åringen er fortsatt tilknyttet oppfølgeren til «Call Me By Your Name».

Det er aldri blitt bekreftet at de omstridte meldingene virkelig stammer fra Hammer. Han har tidligere uttalt at han «ikke vil kommentere bullshit-påstandene».

Bruddet

Chambers og Hammer meldte om bruddet på Instagram i fjor sommer. Under et bilde fra lykkeligere tider skrev skuespillerparet at de etter 13 år som bestevenner, sjelevenner, partnere og etter hvert foreldre, har bestemt å starte et nytt kapittel.

Mens Hammer også er kjent fra blant annet Facebook-filmen «The Social Network» og «Rebecca», kjenner publikum Chambers fra serien «Criminal Minds».

