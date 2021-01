TRIUMF: Jared Leto med den gjeve prisen i 2014. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Jared Leto har mistet Oscar-statuetten

Hollywood-stjernen (49) røper at trofeet forsvant sporløst for tre år siden.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jared Leto vant Oscar for beste mannlige birolle i 2014 som HIV-positiv og transkjønnet kvinne i «Dallas Buyers Club». Men det fysiske beviset har han ikke lenger.

I et videointervju med James Corden (42) på «The Late Late Show», betror Leto at statuetten forsvant under flytting fra ett hus til et annet i Los Angeles.

– Jeg fant ut at den har vært borte i omtrent tre år, uten at jeg har visst det. Jeg tror ikke noen ville fortelle meg det, sier han og legger til:

– Den forsvant på magisk vis, forklarer Leto, som for tiden befinner seg i Nevada, der han holder på med fjellklatring.

Se trailer fra «Dallas Buyers Club» her:

Skuespilleren, også kjent fra filmer som «Suicide Squad», «Requiem For a Dream», «The Thin Red Line» og «Blade Runner», sier at han ikke helt kan utelukke at trofeet befinner seg i huset et sted.

– Men alle har lett etter det, høyt og lavt. Uansett hvor statuetten befinner seg, så håper jeg den er i gode hender.

49-åringen påpeker at en Oscar ikke er noe man ved et uhell kaster i søpla.

– Jeg tror det er en god mulighet for at noen andre har den, sier han i intervjuet.

Leto mimrer også tilbake til natten da han sikret seg den høyeste utmerkelsen en filmstjerne kan få, og hvordan han måtte sende statuetten rundt i festlokalet for at alle skulle få studere den.

– Da jeg fikk den tilbake, hadde den fått riper. Folk hadde moret seg med å ta bilder med den.

Leto vant Golden Globe-prisen samme år, for samme film, i tillegg til en rekke andre priser.

Stjernen, som også er vokalist i rockebandet Thirty Seconds to Mars, ligger for øvrig ikke på latsiden. På nettstedet IMDb.com står han oppført med syv nye prosjekter, deriblant miniserien «Zack Snyder's Justice League», der han skal spille Joker.