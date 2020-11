«HIHI!»: Brillebjørn, til venstre, oh Johannes Svalastog i «Brillebjørn feirer jul». Foto: Selmer Media

Filmanmeldelse «Brillebjørn feirer jul»: «Brillebjørn» overgår seg selv!

Den tredje «Brillebjørn» er den beste «Brillebjørn».

BARNEFILM

«Brillebjørn feirer jul»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Maiken Marstrander

Med: Johannes Svalastog, Anne Marie Ottersen, Håvard Lilleheie, Einar Tørnquist

Vi kan trygt slå fast at Brillebjørn, kosebamsen med de magiske evnene, gitt smått irriterende stemme («hihi!») av Thomas Hildebrand, gleder seg til jul. Kanskje enda mer enn «eieren», lille Johannes (Svalastog)?

Julepynt. Juletre. Julegodt. Julenisse. Julegaver! Jule-ditt, jule-datt. Jul, jul, jul.

«GOOD JUL!»: Einar Tørnquist som postmann i «Brillebjørn feirer jul». Foto: Selmer Media

Men vent, kjære foresatte! Ikke kast opp! Vit dette: Slik den enøyde er konge i den blindes rike, er «Brillebjørn feirer jul» faktisk den beste av de tre «Brillebjørn»-filmene til nå. Det er noe.

«Brillebjørn[-filmen] tar ikke barn på alvor», skrev journalisten og forfatteren Fredrik Drevon i en oppgitt kronikk her i avisen i 2018, om «Brillebjørn på bondegården».

FANTASIMAGI: Johannes Svalastog i «Brillebjørn feirer jul». Foto: Selmer Media

Han hadde saktens et poeng eller flere, og pekte blant annet på «Brillebjørn»-filmens manglende vilje til å nærme seg noe som kunne være farlig eller vondt, eller på annen måte kunne minne om det virkelige livet: «Hva skal foreldre svare når barn stiller spørsmål om døden, eller blir redde når de ser en hund? Skal vi som Brillebjørn rope fantasimagi, og kle oss ut som ku eller høne?».

Denne kritikken kan det virke som om regissør Maiken Marstrander har lyttet til. For «Brillebjørn feirer jul» har faktisk noe trøblete i sin midte. Nemlig Johannes og bestemors (Ottersen) savn etter bestefar. Han pleide å være selve «julegeneralen». Men han er død nå. Johannes og bestemor må fylle tomrommet så godt de kan på egen hånd. Kort sagt: Johannes må lære seg å mestre noe.

PAPPAVITSER: Håvard Lilleheie i «Brillebjørn feirer jul». Foto: Selmer Media

Slapp av. «Brillebjørn feirer jul» har ikke, som ved fantasimagi, blitt et eksistensielt drama eller noe. (Selv om spørsmålet «kommer nissen?» sannelig kan være eksistensielt nok for en fire-femåring.) Det er snarere snakk om at denne filmen, ulikt sine forgjengere, har et mål og en fremdrift. Barnet i den, og barna som ser på, skal gjennom noe. Det er bra!

Og slapp av én gang til: «Brillebjørn feirer jul» er fremdeles en uhyre trygg film. Trass i at Håvard Lilleheie dukker opp og forteller pappavitser. Trass i en litt skummel tur ut i nisseskuret. Og trass i at bestefar altså er borte.

SÅ BLE DET EN FIN JULAFTEN LIKEVEL: Johannes Svalastog og Anne Marie Ottersen i «Brillebjørn feirer jul». Foto: Selmer Media

Svalastog er en god gutt med et lurt smil, selv om det kan høres ut som om regissøren har glemt å pusse nesen hans før opptak noen ganger. Og la meg bare si at Anne Marie Ottersen er helt ypperlig. Ikke alle tenker at de må være på sitt beste i barnefilmer. Det er jo ikke så nøye, liksom. Men Ottersen er.

Ganske fin film, faktisk. Selv om det må sies at du ikke skal være mye over fire og et halvt før «Brillebjørn feirer jul» blir i kjedeligste laget.

Publisert: 20.11.20 kl. 09:26

