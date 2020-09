UTLEIER: – Noen som vil bo hos meg? spør Will Smith. I oktober blir han Airbnb-utleier av sin egen fløy i det berømte huset fra «The Fresh Prince of Bel Air» som i år har 30-årsjubileum. Foto: Petter Oftedal

Will Smith leier ut det ikoniske Bel Air-huset på Airbnb

Går sammen med eierne av huset fra «The Fresh Prince of Bel Air» for markere 30-årsjubileet til den populære situasjonskomedien.

Det er flere amerikanske medier som melder dette mandag kveld, deriblant Rolling Stone, etter at Will Smith (51) selv la ut nyheten på sin egen Instagram-konto. Der poserer han sammen med kompisen, både privat og fra serien, DJ Jazzy Jeff.

Will Smith vil selv være vertskap for opp til to Los Angeles-beboere for fem enkeltnetter i oktober i en av fløyene der Smiths karakter oppholdt seg i løpet av serien. Der vil de få tilgang til Will Smiths soverom, bad, spisestue og basseng med tilhørende lounge.

De vil også bli utstyrt med Air Jordan basketballsko og få DJ-opplæring av selveste DJ Jazzy Jeff. Ifølge CNN står det i beskrivelsen fra Airbnb at «alle måltid selvfølgelig vil bli servert på sølvtallerkener.

I forbindelse med covid-19 må alle som søker om å leie huset i Brentwood for 30 dollar – eller 270 norske kroner – bevise at de bor i Los Angeles og at de er fra samme husstand.

Skuespillerne fra «The Fresh Prince of Bel Air» møttes tidligere i vår, og senere i høst er det planlagt en spesialutgave på HBO av serien som i sin tid gikk i 148 episoder over seks sesonger. Denne episoden har også innlemmet Janet Hubert, som spilte Will Smiths tante Viv helt til hun forlot showet mot slutten av sesong tre.

