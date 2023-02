Norsk barnevernssak blir Bollywood-film: − Katastrofale konsekvenser

I en ny film spiller en av Indias største filmstjerner en mor som ble fratatt to barn av det norske barnevernet. Filmen er basert på en sann historie og vil skade Norges omdømme, mener jurist.

17. mars er det premiere på storfilmen «Mrs. Chatterjee Vs Norway», en Bollywood-film med en av Indias ledende filmstjerner, Rani Mukherjee, i hovedrollen.

Traileren er allerede sett over 15 millioner ganger. Der fremkommer blant annet:

«Basert på en sann historie ... Historien om en mors kamp, kjærlighet og mot ... som sjokkerte en hel nasjon».

To barn tatt av barnevernet

Hvilken historie baserer filmen seg på?

I mai 2011 fratok barnevernet i Stavanger to små barn fra et indisk ekteparet som var bosatt i kommunen. Datteren på fem måneder og sønnen på tre år ble plassert i beredskapshjem.

Det var en bekymringsmelding fra barnehagen som fikk barnevernet til å gripe inn.

Foreldrene mente alt skjedde på grunn av «kulturelle forskjeller».

– Min kone er vant til å mate med hendene, men de som kom fra barnevernet sa at hun burde gi mat med en skje. Da hun gjorde dette, skrev de i dokumentene at det var tvangsforing, sa faren til TV2 i 2012.

En sjef i Stavanger kommune uttalte den gang at det ikke handlet om kulturforskjeller, men barnas beste.

Saken fikk fikk likevel stor oppmerksomhet i indiske medier, der den fikk kallenavnet «Norway Nightmare». Indiske myndigheter engasjerte seg sterkt. Også Jonas Gahr Støre, som da var utenriksminister, ble involvert.

Det skapte voldsomme diplomatiske bølger.

Saken endte med at barnas onkel fikk omsorg for barna.

I 2012 demonstrerte indiske kvinner utenfor den norske ambassaden i New Delhi, India:

De indiske foreldrenes norske advokat, Svein Kjetil Lode Svendsen, har ikke noe imot at det lages film om saken.

– Jeg tenker å gå og se filmen. Det blir interessant å se hvilket perspektiv filmskaperne har valgt. Dette var en sak med formidabel medieoppmerksomhet, og med mange ulike sider, sier han.

Lode Svendsen har ikke sett traileren ennå, men regner med at han også er portrettert.

– Svært uheldig

Forfatter av boken Det moderne India, Rina Sunder, sier at den kommende filmen er stor i India, men at den også vil bli bredt vist i land i Asia og Afrika.

– Rani Mukhjerjee er en av Indias store superstjerner. Hun står bak flere av de største kassasuksessen i Bollywood. Eliten i Bollywood støtter også opp om Ranis film, og det gir en enorm promotering, sier hun.

Sunder frykter konsekvensene for handel og relasjon mellom India og Norge som følge av den dårlige omtalen av Norge.

– Dette kan få katastrofale konsekvenser, sier hun og utdyper:

– Norges mål er å øke handel med India og styrke våre relasjoner til landet. India er verdens femte største økonomi og blant de fem landene som har den hurtigst voksende økonomien.

Hun viser så til at Norge ikke portretteres i et veldig flatterende lys i traileren og at hovedrolleinnehaveren hevder at «Norge og nordmenn sitt syn på India og indere er nedlatende; at indere er fattige og ikke har noen kultur.»

– Det etterlatte inntrykket av traileren vil være at Norge er et inhumant land med et barnevern som stjeler barn. Fosterhjem omtales som en forretningsvirksomhet. Det er svært uheldig at Norge og nordmenn blir omtalt som ikke-mennesker, sier Sunder.

MINISTER PÅ BESØK: Rina Sunder, sammen med næringsminster Jan Christian Venstre (Ap), som besøkte India med en næringslivsdelegasjon for to uker siden.

Norge dømt flere ganger

Siden 2015 har Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg behandlet 40 barnevernssaker mot Norge. Menneskerettsjurist Gro Hillestad Thune jobbet spesielt med barnevernssaker som dommer i nettopp menneskerettsdomstolen. I mange år har hun varslet om menneskerettsbrudd i norsk barnevern.

– Denne filmen vil forsterke Norges dårlige omdømme internasjonalt, og det er fortjent.

Fra utlandet reagerer mange med fornuftig vrede etter sine opplevelser det norske barnevernssystemet, mener Thune.

– Denne filmen er, som fra himmelen sendt, en alvorlig vekker for dårlig praksis, noe som det dessverre er altfor mye av i barnevernet. Norge må våkne.

BUFDIR: Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør Internasjonale tjenester.

Sier profittpåstand er direkte feil

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er godt kjent med at filmen snart har premiere, men uttaler at det er for tidlig å kommentere på den, og omdømmemessige konsekvenser, før de har sett den.

– Vi er opptatt av å bidra til åpen dialog og god informasjon om det norske barnevernssystemet både i Norge og internasjonalt - til privatpersoner, presse og utenlandske myndigheter, sier Kristin Ugstad Steinrem, avdelingsdirektør Internasjonale tjenester i Bufdir.

I traileren til filmen uttales det at barn plasseres i fosterhjem for profitt.

– Det er en oppfatning vi har hørt også tidligere, og det er direkte feil. Det er viktig å understreke, sier Steinrem.

Steinheim sier det er uheldig for tilliten til det norske barnevernssystemet om publikum sitter igjen med et inntrykk av at slike påstander eller oppfatninger stemmer.

– Det er strenge vilkår i lov som må være oppfylt før det fattes vedtak om omsorgsovertakelse av barn i Norge, og et slik vedtak skal være siste utvei.

– Vi bidrar gjerne med kommentarer og svar på spørsmål som måtte komme etter at vi har sett filmen, sier Steinheim.