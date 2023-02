FILMKOLLEGER: Reese Witherspoon og Ashton Kutcher på premiere i Los Angeles 2. februar.

Ashton Kutcher om bildene med Reese Witherspoon: Fryktet rykter

Til og med Ashton Kutchers kone, Mila Kunis, reagerer på hvordan ektemannen og Reese Witherspoon poserer sammen.

Reese Witherspoon (46) og Ashton Kutcher (45) spiller hovedrollene i en ny romantisk komedie, med tittelen «Your Place or Mine».

Den siste tiden har de to vært på både pressekonferanser og førpremierer, men i sosiale medier har mange hengt seg opp i det de mener er kleine, stive og oppstilte bilder.

«Spinnvill kjemi»

Selv om det blir hett mellom de to skuespillerne i Netflix-filmen, byr de nemlig på lite temperatur foran pressefotografene.

Kutcher er ofte avbildet med hendene i lommene og Witherspoon med armene i kors.

PRESSEKONFERANSE: Ashton Kutcher og Reese Witherspoon i Los Angeles 30. januar.

Mange skriver sarkastiske, men humoristiske kommentarer på Twitter. Huffington Post og Entertainment Tonight er blant mediene som omtaler snakkisen.

«Kjemien dem imellom er helt spinnvill!!!!», skriver en kvinne.

«Det båndet de to har!!», lyder det fra en annen.

«Skaff dere et rom», skriver en annen.

FILMSCENE: Reese Witherspoon og Ashton Kutcher spiller to bestevenner som byttelåner leilighet for å leve hverandres liv.

«Jeg velger å tro at filmen til Reese Witherspoon og Ashton Kutcher er så hot at de måtte se ut som de hatet hverandre på alle pressetreffene for å unngå drama», skriver en kvinne.

Fryktet rykter

I et podkastintervju med Chicks in The Office, forklarer Kutcher at han var redd for å holde rundt motspilleren på grunn av rykter som kunne oppstå.

– Da hadde det betydd at vi hadde et forhold.

– Så jeg tenkte at hvis jeg står ved siden av henne med hendene i bukselommene, vil ikke sånne rykter kunne oppstå, sier Kutcher i et klipp, som podkasten selv har delt:

Kutcher opplyser at skuespillerkona Mila Kunis (39) også hadde ringt ham og kommentert pressebildene.

– Men Reese og jeg er venner, jeg trenger ikke å forsvare det, sier han leende.

– Kleine

Da Witherspoon mandag besøkte TV-showet «Today with Hoda & Jenna», sporet også den samtalen inn på nettopp bildene. Witherspoon informerte der om en e-post fra Kunis.

– Hun sendte oss en mail i går kveld og sa: «Dere ser så kleine ut sammen på den røde løperen», uttalte Witherspoon, ifølge Entertainment Tonight.

Hun legger til at hun og Kunis er kjempegode venner fra langt tilbake.

– Jeg har vært glad i henne så lenge, så det var morsomt å bli kjent med hennes bedre halvdel også.

EKTEPAR: Ashton Kutcher og Mila Kunis på rød løper under Oscar-gallaen i Los Angeles i fjor.

Witherspoon røpet i TV-intervjuet at siden hun og Kutcher ikke kjente hverandre fra før, så ladet de opp til innspillingen med å snakke på telefonen hver dag og sende hverandre videoer fra hverdagslivet.

– Jeg viste ham hundene og ungene mine, sier hun.

Mens Witherspoon betraktes som dronningen av romantiske komedier, er det over ti år siden Kutcher sist fylte en rolle i den sjangeren.

I et intervju med Variety i forrige uke forklarte Kutcher at han hadde det morsommere under innspillingen av denne nye filmen enn under noen tidligere jobb.

– Det var rett og slett et valg jeg tok. Jeg måtte ikke si ja, og det var heller ikke nødvendig for å bygge karrieren. Jeg hadde bare lyst. Og så fikk jeg spille mot en tvers igjennom ekte filmstjerne, uttalte han.

– Vi hadde det morsomt og herlig. Aldri en kjedelig dag. Ingenting gikk galt, og jeg ble skikkelig bortskjemt.

Men det gjenspeiles altså ikke på promobildene, mener mange.

I «Your Place or Mine» spiller Witherspoon og Kutcher to bestevenner som ender opp med å forelske seg. Filmen får premiere 10. februar.