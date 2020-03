Ber om laveste straff for Weinstein

FØRSTEGANGSFORBRYTER: Weinsteins advokater mener dommerne må ta hensyn til Weinstein som menneske. Her er han 24. februar. Foto: JOHANNES EISELE / AFP

Onsdag kommer straffeutmålingen for Harvey Weinstein (67), filmprodusenten som er anklaget for overgrep av en rekke kvinnelige skuespillere. Han ble i slutten av februar funnet skyldig i voldtekt av én kvinne og straffbar seksuell omgang med en annen. Strafferammen i New York er på fem til 29 år.

Filmbransje-nyhetsstedet Deadline har publisert brevet fra advokatene til dommerne i sin helhet. Der hevder de blant annet at rettssaken ikke fikk fram «et rettferdig bilde av hvordan han er som person». De sier Weinstein gjennom arbeidet sitt har forsøkt å hjelpe folk til like muligheter, og de understreker hans veldedige arbeid. Både Nelson Mandela og Paul Newman blir nevnt.

Advokatene påpeker at Weinstein ikke tidligere er straffedømt, og indikerer at en livstidsdom vil kunne ta livet av produsenten som har slitt med helsen de siste årene.

«Tatt i betraktning alderen og hans konkrete risikofaktorer for helsen, vil enhver fengselsstraff utover den obligatoriske minstestraffen - virkeligheten er at det ikke engang er sikkert at han overlever minstestraffen - sannsynligvis i praksis bety livstid.»

Siden dommen falt, har Weinstein vært på Bellevue sykehus’ avdeling for innsatte og deretter på sykeavdelingen på Rikers Island. Han måtte fraktes til sykehuset på vei bort fra rettssaken på grunn av smerter i brystet, og han har nylig operert ryggen.

Det var New York Times som 5. oktober 2017 slapp nyheten om seksuell trakassering og overgrep som filmmogulen skal ha begått siden 1990. Over hundre kvinner har siden stått frem og fortalt at de er blitt forulempet av Hollywood-giganten, blant andre Angelina Jolie, Rose McGowan og Patricia Arquette. Han har tidligere inngått forlik i sivile saker, og flere av sakene er foreldet.

Flere andre saker venter på å bli prøvd for retten. I Los Angeles har statsadvokat Jackie Lacey siktet ham på fire tiltalepunkter som går på voldtekt og seksuelle overgrep av flere kvinner. Et søksmål fra Ashley Judd er midlertidig på vent, og en hittil ukjent kvinne anklaget ham nylig for å ha forgrepet seg på henne da hun var 16 i 2002.

Weinstein har konsekvent nektet for skyld i de mange ulike anklagene om voldtekt og seksuell trakassering, og hevder han kun har hatt sex med samtykke. Han har imidlertid beklaget oppførselen som har kostet ham ekteskapet og jobben.

