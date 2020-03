JENTENE PÅ TUR: Julia Schacht, Marte Sæteren, Tinashe Williamson, Veslemøy Mørkrid, Viktoria Winge og Linni Meister (fra venstre) i «Alle må dø». Foto: Many More Films

Filmanmeldelse «Alle må dø»: Ikke særlig bra. Men det er ikke så farlig

Døy på landet.

Nå nettopp

SLASHER/THRILLER

«Alle må dø»

Norge. 15 år. Regi: Geir Greni

Med: Viktoria Winge, Julia Schacht, Linni Meister, Veslemøy Mørkrid, Tinashe Williamson, Marte Sæteren

Full åpenhet: Undertegnede har et hjerte for, og litt ekstra tid til, kreative-mot-alle-odds folk som får lagd noe, mer på tross av enn på grunn av. Kanskje spesielt mennesker som insisterer på på gjøre noe så innmari komplisert og kostbart som å lage film.

Jeg ser på rulleteksten at «Alle må dø», den nye «horror»-filmen til regissør Geir Greni, har mottatt støtte fra Norsk Filminstitutt. Jeg vil tro det er snakk om småpenger. «Alle må dø» er lavbudsjett, og har de fleste av lavbudsjettfilmens særegne særegenheter.

«HEEERE’S VIKTORIA!»: Viktoria Winge i «Alle må dø». Foto: Many More Films

Filmen er ikke det dannede mennesker vil kalle «god». Denne udannede anmelder kan leve med det. Så får det bli opp til deg om du kan det.

Anyhooo. Gina (Winge) skal gifte seg med Even (Anders Rydning). Det er litt uklart hva slags arbeid hun har. Bortsett fra at det er en kontorjobb der Gina og kollegaen Elise (Meister) kan gå rundt på høye hæler i pushup-BHer og tettsittende kjoler (regissøren har et «interessert» øye). En dag etter jobben, det er en fredag, blir hun kidnappet.

Dramatisk! Men ingen fare – ennå. Det er bare venninnegjengen – som i tillegg til Elise også teller Ida (Mørkrid), Marte (Williamson), Camilla (Schacht) og Stine (Sæteren) – som er på ferde. Haha! De drar i kassebil mot en gård i Heggelia, der det er planen at også alle Ginas eks-kjærester skal innfinne seg for å feire det forestående bryllupet. Haha!

STLLE FØR SKREKKSTORMEN: Veslemøy Mørkrid, Linni Meister og Julia Schacht (fra venstre) i «Alle må dø». Foto: Many More Films

Når de kommer frem, glimrer gutta med sitt fravær. Samma det. Jentene kan drikke alene de. Gina må ta på seg enda en tettsittende kjole, denne er rød og i latex, og nye høyhælte sko. Det er slik man gjerne går kledd når man er på bondelandet i skrekkfilmer, og har en regissør med et «interessert» øye. «Du ser ut som en hore», erter Camilla. Haha!

Noen har planlagt at feiringen skal ha et skrekktema. Det blir skremming og litt mild lesbeaction (det siste hører sjangeren til). Så skal det være rebusløp, også det med skummelhet i sentrum. Men tror du det går etter planen?

BARE FEST OG MORD: Tinashe Williamson og Linni Meister i «Alle må dø». Foto: Many More Films

Vi serveres falske ledetråder og «jump scares» akkompagnert av sjokk-synthakkorder, et par-tre relativt blodige «slasher»-sekvenser og en god del tvilsomt skuespill. «Alle må dø» er en slik film som kan få erfarne skuespillere til se ut som amatører – og omvendt. Men det går seg til. Spesielt Schacht hygger seg i rollen som den kyniske, «bitchy» Camilla.

Det er en slasherfilm etter oppskriften, med islett av «psykologisk» horror, som jobber hardt for å overraske i oppløpet. Den lykkes sånn noenlunde.

Hei, jeg sa jo at det ikke var en «god» film. Men har det ikke en egenverdi da, at også filmer som dette er å finne i norsk språkdrakt?

Jo. Jeg synes det. Terningkast tre – hilsen snille-Morten.

Publisert: 12.03.20 kl. 10:37

Les også

Fra andre aviser